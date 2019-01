Det er nå 20 år siden Lexus slapp sin første SUV i 1998. RX het den og var en luksusbil i SUV-innpakking, med mye utstyr, grei plass, overlegen komfort og unik driftssikkerhet som første prioritet. Og med det viktige USA-markedet som primært salgsområde.

Allerede i andre generasjon var den kompatibel med hybrid drivlinje, noe som siden har blitt et slags kjennemerke for Lexus her i Norge. Bilene har, med få unntak, knapt vært å få kjøpt uten de siste årene.

Fjerde generasjon og helt ny RX entret podiet i 2016. Nå har den også kommet som syvseter. Den heter Lexus RX 450h L.

L - står for lang, enkelt og greit.

Hva er nytt?

Det nye her er at bilen er har en tredje seterad. For å få plass til denne og samtidig ha en anstendig bagasjeplass er akselavstanden økt med 11 centimeter. Den har da fått tilleggs-betegnelsen «L», og som de fleste sikkert gjetter så står den kort og godt for «Lang».

Lexus har gjort mye for at passasjerene på bakerste seterad skal ha det like komfortabelt, og ha like god opplevelse av luksus som de i de øvrige setene.

God ventilasjon, varme, myke skinnseter, høyttalere og koppholdere, for å nevne noe, er på plass.

Midtre seterad er justerbar i lengderetning, hvilket gir god fleksibilitet i forhold til hvor man vil, eller må, prioritere plassen.

Drivlinjen er den samme som i 450h, altså en 3,5 liters V6 pluss to elmotorer som tilsammen byr på 313 hestekrefter i samlet effekt. En uavhengig elmotor driver bakhjulene ved behov, slik at man har firehjulsdrift og god framkommelighet.



For helt utslippsfri kjøring over kortere strekninger kan man velge EV-modus som ett av fire kjøreprogram ombord, mens normalen er en kombinasjon av bensin og eldrift. Bilen er ikke ladbar.

Lexus-SUV-en har blitt strukket 11 centimeter og kommer nå med plass for syv personer.

Hva er styrker og svakheter her?

Styrken er opplagt; her kan man frakte opptil syv personer på en komfortabel og god måte. Men har også relativt god bagasjeplass, selv med alle setene oppslått.

Bruker man ikke bakre seterad, slås denne enkelt ned – elskrisk, må vite. Da har man virkelig en romslig, komfortabel familiebil for fem, med ett lite hav av plass i alle retninger.

Ulempen er at bakre seterad ikke imponerer voldsomt på plass. Du plasserer ikke velfødde, voksne personer med dårlige knær og hofter her. I alle fall ikke om du har tenkt å få de ut av bilen igjen.

Setene er best egnet for barn / ungdom. Da fungerer de imidlertid godt.

Med alle syv setene oppe har man heller ikke all verdens bagasjeplass. Vi snakker under 200 liter. Slår man ned bakre seterad øker dette til 432 liter.​

De 11 ekstra centimeterne gjør også bilen fysisk stor, nøyaktig 5 meter lang, og den er ikke direkte snerten i trange parkeringshus.

Hva koster den?

Prispåslaget for å få disse ekstra centimeterne og de to ekstra setene bakerst er på ca. 50.000 kroner.

Prisene for Lexus RX 450h L starter på 815.000 kroner, så noen direkte billig-bil er det ikke.

Mens vår velutstyrte testbil i Luxury-utgave koster fra 939.000 kroner, før utstyr. Det betyr at man fort nærmer seg 1 million kroner uten at men er ekstravagant med tilbehøret.

Bakre seterad byr ikke akkurat på noen orgie i plass ...

Hvem er konkurrentene?

I kategorien syv-seters miljø-SUV finnes det ikke så veldig mange alternativer.

Det er lett å tenke på biler som Tesla Model X og Volvo XC90 T8. De koster omtrent det samme også.

Om man klarer seg med bare fem sitteplasser så åpner det også for biler som Audi Q7, BMW X5 40e og Mitsubishi Outlander PHEV, selv om sistnevnte koster bare halvparten av de andre…

Vil naboen bli imponert?

Den nye RX-en følger også det ganske særegne og litt brutale designet som har preget Lexus de siste årene. Det gjør den til en bil som er en bil som er lett å legge merke til.

Om det ikke imponerer naboen så får du invitere vedkommende inn i bilen på en liten prøvetur, for da tror vi nesten helt sikkert at han eller hun vil bli imponert. Om ikke, skal du ikke bry deg mye om det – for du har uansett en knallfin bil!

En silkemyk drivlinje og godt avstemt understell leder tankene til et flyvende teppe .

Broom mener:

Har du noen gang flydd på et flyvende teppe? Ikke vi heller, men vi tror det må oppleves nesten på samme måte som å kjøre denne. Så og si lydløst, ingen vibrasjoner, og uovertruffen komfort og med en unik driftsikkerhet - dog uten at vi kjenner til teknikken til de nevnte teppene...

Det vi forsøker å si er at komforten imponerer stort. Tross raust med både hestekrefter og moment, så er det lett å henfalle til komfortmodus her og bare flyte avgårde...

Det er liksom kjørestilen som passer bilen og drivverket best. Mye takket være den trinnløse girkassa. Den liker ikke for aggressiv kjøring, da blir den fort litt masete.

Interiøret er pent, men ikke like minimalistisk som hos en del av konkurrentene. Plassen er god. Som alltid er materialkvaliteten og finish skyhøy. Setene er svært gode, bilen har det meste av moderne assistentsystemer og er ekstremt stillegående.

Skjermen er stor og lettlest, men grafikken hører ikke hjemme i en millionbil som denne. Dette minner mer om en Toyota til 300.000 kroner. Vi har heller ikke veldig sansen for Lexus sin touchpad som styrer flere av funksjonene om bord.

Det utvendig designet skiller seg også litt ut fra den gemene hop. Lexus har funnet sitt formspråk, og det fungerer.

Vi oppsummerer kort og godt med at dette er en knakende god bil. For de som har råd – og som har lyst på et flyvende teppe...

Interiøret er pent, litt annerledes og underbygger det komfortable. Materialkvalitet og finish er i toppklasse.

Hva mener eierne?

Flere enn 60 Lexus-eiere har fortalt om sine erfaringer med merket i vår store bilguide. Her kan du se hva de som kjører Lexus til daglig mener om bilene sine:

Visste du at:

– Nye RX bygger på Toyotas K-plattform, som egentlig ble utviklet til familiebilen Toyota Camry.

– Lakken på Lexus er riperesistent og selvreparerende med et lag makromolekylære polymer.

– At cirka 2,5 millioner RX-er har blitt bygget siden starten for 20 år siden, en million av disse er med hybrid drivlinje.

– Antallet solgte RX i USA på ett år tilsvarer nesten hele det norske totalmarkedet.

Lexus RX 450h L: Motor: Bensin + 2 x el. Effekt: 313 hk / 600 Nm. 0-100 km/t: 8 sek. Toppfart: 180 km/t. Forbruk: 0,60 l/mil. Bagasjerom: 432 liter. (som 5-seter) L- B - H: 500 - 189 - 168 cm. Pris fra: 815.000 kroner. Pris testbil: 939.000 kroner.

