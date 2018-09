Det har gått to uker siden tidligere langrennsløper Ida Eide (30) deltok i et mosjonsløp på Jessheim i Akershus.

Underveis i løpet fikk hun hjertestans. Hun ble lagt inn på sykehuset, men livet sto ikke til å redde.

Før helgen tok familie, venner og kjæresten, komiker Nils Ingar Aadne, et siste farvel med Eide da hun ble bisatt fra Lidar kirke i Øystre Slidre.

Livet snudd på hodet

En rekke personligheter fra Idretts-Norge var på plass i kirken, blant andre landslagstrener Ole Morten Iversen, skipresident Erik Røste, Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga og Eirik Brandsdal.

Kirken hadde en kapasitet på 200. Rundt 100 personer, inkludert Marit Bjørgen, fulgte bisettelsen fra utsiden.

Søndag kveld har Nils Ingar Aadne lagt ut et bilde av han og Eide på Instagram. I teksten skriver han følgende:

«For to uker siden gikk jeg fra den beste tiden i livet mitt til verste i løpet av ett døgn. Det har vært to uvirkelige uker etter at min fantastiske Ida brått forsvant for meg».

– Ingen elsket livet mer enn deg

I tillegg takker Aadne for støtten i en svært vanskelig tid.

Under bildet har en rekke personer uttrykket sin medfølelse og kondolanser.

Også Ida Eides lillesøster, Mari, har lagt ut et bilde og en hilsen på Instagram søndag kveld. Hun skriver følgende:

«Livet blir aldri det samme uten støresøsteren min. Jeg tenkte du skulle være hos meg for alltid. Ingen elsket livet mer enn deg».

Familien har opprettet et minnefond for førstehjelp i idretten i Eides navn.

​