Vålerenga - Rosenborg 2-3

Rosenborg er tilbake på toppen av Eliteserien etter at Brann lånte den i et drøyt døgn etter 3-1 over Haugesund.

Rosenborg vant 3-2 over Vålerenga, og seieren satt langt inne. Nesten fem minutter på overtid satte Issam Jebali inn seiersmålet på volley etter hjørnespark til elleville jubelscener på borteseksjonen.

– Det var en fantastisk avslutning. Vi var slitne og det var en vanskelig kamp, sier matchvinneren til TV Norge.

Rosenborg leder to poeng foran Brann. Vålerenga er nummer seks med fem poeng opp til Haugesund på tredjeplass.

– Bittert. Det er mye mer bittert enn å tape drittkamp der du blir rundspilt og ikke fortjener noe, men i dag var det glød i øynene på gutta. Det var tro, hardt arbeid og masse offensivt spill. Det var en herlig ramme med fantastiske supportere, sier Vålerenga-trener Ronny Deila til TV 2.

Sam Johnson ga vertene ledelsen, men Jonathan Levi og et selvmål av Enar Jääger snudde kampen, før tidligere Brann-spiller Amin Nouri ordnet 2-2 med mål i sin andre strake (!) hjemmekamp.

På et hjørnespark langt på overtid kom avgjørelsen for Rosenborg da et hjørnespark havnet hos nysigneringen Jebali på bakerste stolpe.

Johnson ga VIF ledelsen

Bård Finne skapte kampens første store mulighet da han snappet ballen fra Vegard Eggen Hedenstad, dro seg inn i banen og fyrte av, men ballen gikk i stolpen.

Ti minutter før pause scoret Sam Johnson sitt første mål siden midten av mai da han dro seg fint inn fra venstre og curlet ballen i det lengste hjørnet via Hedenstad.

Vålerenga holdt 1-0-ledelsen bare frem til siste spilleminutt av omgangen. Jonathan Levis halvvolley på utsiden av 16-meteren gikk via Bård Finne og overlistet keeper Adam Larsen Kwarasey på hjemmelaget.

Andreomgang var bare drøyt fire minutter gammel da Rosenborg hadde snudd kampen. Hedenstads hjørnespark ble slått hardt på første stolpe. Enar Jääger var uheldig og headet ballen i eget mål.

Nytt Nouri-mål

Det varte imidlertid ikke lenge, for i det 58. spilleminutt havnet en retur fra André Hansen i beina på Amin Nouri, som banket inn 2-2 for Vålerenga. Dermed har høyrebacken scoret i to strake hjemmekamper.

Fem minutter før full tid burde innbytter Yann-Erik de Lanlay headet inn seiersmålet for Vålerengas da han stupheadet et innlegg i stolpen.

I siste spilleminutt hadde Samúel Kari Fridjónsson en god mulighet på frispark, men Rosenborg-målvakt André Hansen fikk slått unna.

Nesten fem minutter på overtid kom avgjørelsen da Jebali snek seg inn på bakerste stolpe på hjørnespark og med en velplassert volley styrte inn 3-2.

Enar Jääger og Mohammed Abu måtte for øvrig ut med skade for VIF.