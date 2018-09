Drammen reiste til Sandefjord med profilen Gøran Sørheim ute med skade, og lagkameratene klarte ikke hamle opp med Runar uten landslagsspilleren.

Leif Gautestads menn, med storskytteren Kennie Boysen i spissen (7 scoringer), sørget for at Drammen var to mål bak til pause. Forspranget økte til 27-23-seier i andre omgang.

Drammen måtte slite med å slå Falk Horten i serieinnledningen, og viste at laget må opp noen hakk for å utfordre suverene Elverum om gullet.

Haslum tok sin første seier for sesongen søndag med 35-26-seier mot Bækkelaget. Oslo-laget ble dermed satt kraftig ned på jorda etter å ha kjørt over Bodø i første seriekamp.

Full pott

I kvinnenes eliteserie står Vipers Kristiansand fortsatt med full pott etter 31-17-seier over nyopprykkede Skrim Kongsberg. Reservekeeper Eline Fagerheim fikk stå 45 minutter av kampen, før Katrine Lunde kom inn siste kvarteret og kun slapp inn to mål.

Kari Brattsets erstatter Hanna Yttereng ble Vipers' toppscorer med sju mål.

Larvik tok sin andre strake seier av to mulige med 28-23-seier over Gjerpen, som er tabelljumbo med tre tap i sesonginnledningen.

Mari Molid fortsatte der hun slapp mot Byåsen og noterte seg for åtte scoringer. Thea Madelen Øby-Olsen ble mestscorende i kampen med ni mål for Gjerpen.

