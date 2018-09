Ranet med seg ett poeng i Ranheim: – De må passe seg

– De prøver for hardt

Bjørn Petter Ingebretsen tok over som hovedtrener for Strømsgodset i sommer etter at Tor Ole Skullerud tok konsekvensen av en rekke dårlige resultater. Etter en brukbar start har imidlertid fremgangen uteblitt.

John Arne Riise var ukens gjest i FotballXtra. Han er bekymret for at drammenserne har trent for dårlig.

– Jeg vet ikke hva de gjør hele uken på trening. I fotball er det lett å skylde på ting, men også at det blir for rolig på trening. At man ikke trener hardt nok. Det er ikke noe man merker med en gang, men du blir straffet til slutt. Det kan ikke snus bare på en helg. Det tar lang tid å få tilbake. De har trent for dårlig og hatt for dårlig fokus på treningsarbeidet. Det er et eller annet som ikke stemmer, sier John Arne Riise.

– De gjør for mange personlige feil og blir straffet hver gang. Jeg husker de spilte fantastisk fotball og det kom en bølge med løp. Alt går feil vei nå, og selvfølgelig har fått seg en knekk. Det skal du ikke kimse av, det har ekstremt mye å si i fotball.

– Det er viktig å få humøret tilbake og få troen på egen ferdigheten og systemet laget skal spille. Ingenting slår viktigheten av spilleglede, for da flyter alt bedre. De må få senket skuldrene. Strømsgodset har presset på seg for å vinne. Alle vet når de har spilt dårlig, og da tror jeg de prøver for hardt. De må gjøre det enkle før det fancy. Alt skjer på treningsfeltet. Det er der jobben må gjøres, men det kan være for sent. Du kan ha en trener som kan snu det på to uker, men på lang sikt må det gjøres før sesongen, sier John Arne Riise.