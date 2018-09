– Det ødelegger mye av ryktet han har jobbet hardt for å bygge opp

Se diskusjonen til FotballXtra øverst!

Rosenborgs stjernespiss Nicklas Bendtner har havnet i trøbbel etter at han forrige helg ble pågrepet for vold mot en taxisjåfør, som fikk kjevebrudd i konflikten.

Kjæresten Philine Roepstorff gikk i etterkant ut på Instagram og hevdet at Bendtner handlet i selvforsvar, men taxiselskapet hevder at de har videobevis for at dansken var den aggressive part.

– Det er litt synd for Bendtner. Han har jobbet i halvannet år for å vri synet folk hadde på ham før han gikk til Rosenborg. Han spilte veldig bra i fjor og har vært litt opp og ned i år. Det ødelegger mye av det ryktet Bendtner har jobbet hardt for å bygge opp, sier tidligere Liverpool- og Roma-spiller John Arne Riise som gjest i FotballXtra.

Se Celtic mot Rosenborg på TV 2 og Sumo torsdag fra klokken 20.55.

– Sirkus hele høsten

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Bendtner-saken kommer til å henge over Rosenborg denne høsten.

– Det er frustrerende for Rosenborg. De fyrte Kåre Ingebrigtsen på en klønete og amatørmessig måte og det ble masse støy. Så fikk de en trener fra akademiet, vant kamper, gikk til gruppespillet i Europaligaen og topper Eliteserien. Ting hadde roet seg, men så smalt det i København, så du har sirkus resten av høsten. Det er synd for Rosenborg, for Bendtner er deres beste spiss. Han var god i kampene før strekkskaden, så Rosenborg er svekket inn i høstjakten. Det kan fort avgjøre hvem som går gullet, sier han.

Nicklas Bendtner beklaget episoden på en pressekonferanse forrige uke.

– Det gjenstår å se hva den danske etterforskningen viser. Det er to vidt forskjellige versjoner. Uansett er det klønete og uheldig å havne i en sånn situasjon. Bendtner er skadet og må jobbe seg tilbake og han blir nok frisk om ikke altfor lang tid, men dette vil henge over ham utover høsten. Det gjenstår å se hvordan han takler det. Han har hatt en karriere der det har stormet ekstremt mye rundt ham i mange år, sier Jesper Mathisen.

John Arne Riise tror voldshendelsen kan slå begge veier på banen.

– For min del handlet det om at jeg ville vise hva jeg kan og motbevise alle. Jeg tror Rosenborg også tenker at vi vil støtte en spiller frem til de vet eksakt hva som har skjedd, sier han om egne erfaringer.