Mens fotballstjernen hadde damebesøk i badstuen, kom konen med et kamera...

Det stormer rundt den russiske landslagsspilleren Denis Glusjakov.

I tillegg til å ha blitt suspendert fra spill for Spartak Moskva, for å ha likt et Instagram-innlegg som kritiserer treneren, er skilsmissen blitt en offentlig skittentøysvask av sjeldne dimensjoner.

Det toppet seg da hans kommende eks-kone troppet opp på det hun hevder var et svært ubeleilig tidspunkt for ham.

Ifølge henne tok hun Glusjakov på fersken i badstuen med en naken prostituert på fanget. Hun filmet også seansen der hun oppsøker mannen hun har to barn sammen med, og videoen er nå spredd i stort omfang i sosiale medier.

Life.ru omtaler videoen der fotballstjernen møter sin kone i døren bare iført et håndkle:

– Her er han i badstuen. Naken! Sammen med sin prostituerte, roper hun, hvorpå han svarer:

– Er du syk?

Anklager om slag og spark

Munnhuggeriet fortsetter frem og tilbake i videoen, men også etterpå gjennom tradisjonelle medier.

Daria Glusjakova har forklart at hun først konfronterte ham direkte da hun så kvinnen naken på fanget hans. Deretter tok hun på telefonen. Man kan ikke se kvinnen i videoen.

– Hva slags reaksjon skulle jeg ha? Naturligvis angrep jeg ham, sier Daria Glusjakova til Sport-Express.ru.

– Han prøvde å ta telefonen min, og tok tak i meg. Jeg skrek. Selvfølgelig forsvarte jeg meg selv. Han prøvde å sparke meg og ta telefonen fra meg.

Saken fortsetter under videoen.

Нажил себе врагов @DGlushakov8...Кто-то явно вознамерился уничтожить карьеру Глушакова. Если это Каррера, то обоих надо выкидывать с позором из «Спартака». pic.twitter.com/Esu6rGhDvG — Timur Valeev (@valtimir) September 19, 2018

Slår tilbake

Ifølge Denis Glusjakov har har de to ikke bodd sammen på et halvt år, og hevder at konen tvert i mot har vært utro mot ham.

– Tilstede i det rommet var en barndomsvenn, og ikke en prostituert, som Daria i et hysterisk anfall kaller henne. Det er gunstig for henne å vri ting i hennes favør. Hun vil ikke ha historien om hvordan hun var utro mot mannen sin involvert i skilsmisseprosessen, sier spillerens advokat, Marina Dubrovskaja, ifølge Sport-Express.

– Denis er en god far, som elsker sine barn. Han og Daria separerte seg og sluttet å leve sammen, men etter det begynte hun med konstante provokasjoner. Vi er klare til å bli enige om både eiendeler og barna, men Daria går ikke i dialog.

Konen hevder også at hun er blitt slått av sin eksmann tidligere.

Skilsmissen kommer

Den offentlige skittentøysvasken har imidlertid ført til en ting – fortgang i rettsprosessene. Saken er nå bekreftet registrert hos domstolene.