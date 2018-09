Fansen raste mot spissen, men uten å vite sannheten

Everton-West Ham 1-3

Se kampsammendraget i videovinduet øverst.

En hardt presset West Ham-manager Manuel Pellegrini fylte 65 år søndag.

Den chilenske manageren fikk en fantastisk bursdagspresang av sommerens nyervervelse Andrij Jarmolenko.

I sin første Premier League-kamp fra start scoret ukraineren to mål, og var med på å sikre West Ham deres første tre poeng denne sesongen. 28-åringen ble stemplet som en flopp i Dortmund, men søndag så han ut som alt annet enn et bomkjøp.

Et skår i gleden for bursdagsbarnet Pellegrini var at Marko Arnautovic, som til tider terroriserte Everton-forsvaret, måtte forlate banen med en skade etter 65 minutter. Da hadde han nettopp scoret West Hams 3-1-mål.​

– Vi må sjekke det. Det var ikke leggen, men bak kneet. Vi får se angående neste uke, for akkurat nå gjør det ganske vondt, sier Arnautovic til Sky Sports etter kampen.

Sannheten om sur Pérez

En angriper som ikke fikk spille var Lucas Pérez. Spanjolen ble hentet til West Ham i sommer etter å ha feilet i Arsenal. Da Pellegrini brukte sitt tredje og siste bytte etter 71 minutter, fanget kameraene en tydelig misfornøyd Pérez i heftig passiar med en person i West Hams støtteapparat.

Ifølge engelske medier nektet angriperen å varme opp for West Ham. Det fikk West Ham-fansen til å rase mot spanjolen på Twitter. Men Pellegrini avkreftet at det var tilfelle.

– Det stemmer ikke. Lucas varmet opp tidligere, men idet Marko (Arnautovic) ble skadet, så satt han på benken, og da valgte jeg Antonio i stedet, sa Pellegrini etter kampslutt.

TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre mener situasjonen er medieskapt og udramatisk.

BARE LITT SUR: Lucas Pérez var bare irritert fordi han var spillesugen.

– At du blir forbannet fordi du ikke kommer innpå er noe helt annet enn det som først ble meldt. Det tar jeg som et positivt tegn, for da har du lyst til å komme innpå, da har du lyst til å gjøre en jobb for laget. Der ser man hvor mye som er medieskapt. Det er ikke rart at managerne rynker litt på nesen og vegrer seg mot sånne intervjusituasjoner, sa Myhre i TV 2s Premier League-studio.

Første seier for West Ham

Laget fra Øst-London hadde tapt alle de fire første kampene i serien, og det var allerede begynt å bli hett under setet til den nye manageren Manuel Pellegrini.