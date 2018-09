– Jeg følte meg som et gissel på dansegulvet

– Satire og humor

Løke sier han kan forstå at det er provoserende for noen at han sjokkerer på denne måten i et familieprogram. Han mener likevel det kun er ment som satire og humor.

– I disse dager vises sekskanter på TV, så da er en Borat-drakt ganske uskyldig. Det finnes alltid folk det ikke appellerer til, men det var mange som kom bort og ville ta bilder med meg etter showet, forteller han.

Siden han selv bruker sjokkfaktoren for å vinne publikums hjerter, hinter han til nye påfunn til neste uke.

– Jeg måtte sjokkere for å komme videre sist. Neste helg blir det nye muligheter men jeg og Tone må bli enige om det. Det blir kjempegøy hvis det blir gjennomført. Det kan fort være at folk blir sjokkert. Jeg håper egentlig vi ikke får det til, men det ser ut som det skjer, sier Løke.