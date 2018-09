Juventus - Sassuolo 2-1

Se målene i Sportsnyhetene øverst!

Cristiano Ronaldo måtte gå frustrert og målløs av banen i sine tre første kamper for Juventus etter sommerens overgang.

Mot Sassuolo hjemme i Torino søndag lyktes det endelig for den tidligere Real Madrid-spissen. Han scoret begge målene i Juventus' 2-1-seier over Sassuolo.

Det var en lettet Ronaldo som kunne juble for mål, men 33-åringen kunne og burde scoret enda flere i søndagens kamp.

– Jeg var litt engstelig, med alt som skjedde etter at jeg forlot Real Madrid for å komme hit, men det er slik livet er, sier Ronaldo etter kampen ifølge AS.

– Det er menneskelig å være slik. Av og til kan vi ikke kontrollere angsten vår.

– Men jeg er fornøyd. Jeg vet at jeg jobbet godt, og at målene ville komme. Jeg setter pris på lagkameratene mine, som har hjulpet meg mye med å tilpasse meg den italienske serien.



Det sto målløst til pause, men allerede fem minutter inn i andreomgang løsnet det for Juventus og Ronaldo. Et hjørnespark ble headet i egen stolpe av Gianmarco Ferrari, returen endte opp på åpent mål og Ronaldo trillet enkelt inn 1-0 for Juventus.

I det 65. spilleminutt tok Juventus godt vare på en kontringsmulighet. Emre Can avanserte fremover og slapp ballen til Ronaldo, som fra litt skrått hold satte ballen i det lengste hjørnet til sitt andre mål for ettermiddagen.

Et snaut kvarter før slutt burde Ronaldo ha fullført sitt hat-trick på innlegget fra Douglas Costa, men en svak avslutning gikk utenfor mål. Få minutter senere kunne han scoret igjen, men nok en gang skjøt han utenfor.

28 - Cristiano Ronaldo scored with his 28th attempt in Serie A, as in the last Spanish La Liga. Fortuity. #JuveSassuolo — OptaPaolo (@OptaPaolo) 16. september 2018

På overtid kokte det over i Torino. Khouma Babacar headet først inn 1-2-reduseringen for gjestene, men det kom for sent.

Så kokte det over for Douglas Costa i en situasjon like før reduseringen. Etter å ha blitt taklet av Federico Di Francesco, satte Costa albuen i Di Francesco, før han skallet mot Sassuolo-spilleren. Før avspark spyttet han på Di Francesco, og det hele endte med at han ble utvist like før kampslutt.

Juventus, som har vunnet ligaen de sju siste sesongene, topper Serie A med full pott etter fire runder. Napoli følger på andreplass med ni poeng etter like mange kamper.