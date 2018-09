Natt til lørdag 15. september var Kirsten Flakstad på vei til kjæresten sin, etter en minnestund for en venn som nylig mistet livet.

Kirsten ønsker å bli omtalt med det kjønnsnøytrale uttrykket «hen» i artikkelen.

På vei hjem fra minnestunden ble hen brutalt slått ned av to unge, vilt fremmede, menn i et boligfelt på Majorstuen.

– De var veldig aggressive, og spurte: «Er du gutt eller jente?». Da svarte jeg «Det kan du drite i», forteller Kirsten til TV 2.

Tilsvaret førte til at hen fikk et slag i fjeset. Det førte til flere slag, og Kirsten endte opp på bakken.

– Jeg falt til slutt. Da sparket den ene gutten meg i magen, før de løp av gårde, sier Kirsten.

BLODIG: Slik så Kirsten ut rett etter voldshendelsen natt til lørdag. Foto: Privat

Flere skader

Etter hendelsen dro Kirsten rett til kjæresten sin, som bor like ved stedet overfallet fant sted.

– Det blødde ganske kraftig. Hun ble redd, sjokkert og veldig lei seg. Det er ikke gøy å se noen du er glad i være i den tilstanden der, sier Kirsten.

Det var kjæresten til Kirsten som ringte politiet, som kom raskt på døren. Deretter dro hen til legevakten.

– Jeg ser ut som Donald i ansiktet akkurat nå. Jeg har flere sår i fjeset, en løs tann og en mild hjernerystelse.

– Alvorlig

Kirsten forteller at hen flere ganger har opplevd lignende hendelser. Hen tror ikke politiet finner gjerningspersonene, men mener det likevel er viktig å anmelde slike saker.

Oslo politidistrikt bekrefter å ha mottatt anmeldelsen og ser alvorlig på saken.

– I så alvorlige saker tar vi ansvar og oppretter straffesak på vegne av fornærmede. Her må man kunne handle tidlig, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Vidar Pedersen til TV 2.

Kirsten forteller at politiet var støttende, og at de lenge kjørte rundt i området for å lete etter mennene bak voldshendelsen.

STØTTE: Kirsten var på vei til kjæresten da hen ble overfalt. Foto: Privat

– Kampen er ikke over

Hendelsen kommer i kjølvannet av årets Pride-feiring som denne helgen har blitt feiret flere steder i landet. I Trondheim har markeringen foregått i en uke, og i Harstad ble Pride-deltakere utsatt for tomat- og kålkasting lørdag, skriver Harstad Tidende.

– Folk tror kampen er over, og at det ikke er noe poeng med Pride. Det er fremdeles en kamp å kjempe fordi det fortsatt finnes fordommer og mørketall, sier Kirsten.

Personlig har hen inntrykk av at fordommene er tydeligere nå enn før, spesielt i sosiale medier. Kirsten er nesten 180 centimeter høy, og har inntrykk av at de som tyr til vold ofte bruker det som unnskyldning.