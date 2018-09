Ada Hegerberg trakk seg fra det norske landslaget etter fiasko-EM i fjor sommer.

Da de norske fotballjentene kvalifiserte seg for VM-sluttspillet i Frankrike neste sommer, ble Hegerberg raskt tema.

Landslagssjef Martin Sjögren uttalte at et initativ til en landslagsretur måtte komme fra Hegerberg selv, men Lyon-stjernen var raskt ute og fjernet all tvil i et intervju med Aftenposten: Hun ønsker seg ikke tilbake for landslaget og ønsket jentene lykke til.

Nå snakker Hegerberg ut til svenske SVT om landslaget for første gang siden Norge ble VM-klare etter seier over Nederland.

– Det er veldig interessant at når temaet kommer opp, så blir jeg stemplet som en primadonna, at jeg setter meg foran laget og det blir mye snakk om ego. Det er egentlig tatt helt ut av sammenheng og er helt feil, for det handlet om å være tro mot meg selv. Den beslutningen var jeg nødt til å ta, sier hun.

Hun sier til TV-kanalen at hun visste spørsmålet ville komme opp igjen.

– Situasjonen er den samme som alltid. Det er ikke noe mer å si. Den beslutningen ble ikke tatt over natten. Jeg hadde tenkt utrolig godt gjennom det. For å komme videre var den beslutningen viktig å ta. Når det dras opp gang på gang, blir det aldri satt punktum. Jeg har aldri hatt behov for å prate det opp igjen, sier Hegerberg.

I etterkant av Norges VM-avansement kunne TV 2 erfare at Hegerberg hadde slettet de norske landslagsjentene på Facebook og Instagram, uten at hun ønsket å snakke om saken da hun spilte mot Avaldsnes forrige uke.

– Det har jeg ingen kommentar til. Nå er jeg i Norge for å spille Champions League med klubben min, sa Hegerberg til TV 2.

Hegerberg er som en av tre nominert til årets spiller i verden av FIFA.

Tidligere landslagskaptein Brede Hangeland oppfordret partene om å glemme det som har skjedd og starte en dialog om en landslagsretur.

– Det lukter konflikt og brente broer lang vei, med den konsekvens at alle parter må belage seg på energitap og spørsmål og feil fokus i alle mulige sammenhenger, skriver TV 2s fotballekspert i et blogginnlegg.