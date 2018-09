Tidligere i år lanserte Volvo helt nye V60 her til lands. Dette er en stasjonsvogn i familiebilklassen, noe Volvo har lange og stolte tradisjoner med.

I forhold til første generasjon V60 har nykommeren vokst en god del. På mange måter fungerer den som en naturlig arvtaker til den gamle storselgeren V70.

V60 er 4,76 meter lang og har bagasjerom på 529 liter. Bilen er bygget på Volvos storbil-plattform, kalt SPA. Denne deler den med XC60 og alle bilene i 90-serien.

Hva er nytt?

Under lanseringen av V60 konsentrerte vi oss om D4-diesel med 190 hestekrefter. Dieselmotor var i mange år det naturlige valget også for stasjonsvogner fra Volvo, men slik er det ikke lenger.

Denne testbilen har derimot bensinmotor. Nærmere bestemt den Volvo selv kaller T6, en firesylindret 2-liter på hele 310 hestekrefter.

Med den innabords blir V60 en liten stasjonsvogn-rakett. 5,8 sekunder er alt den bruker fra 0-100 km/t. Inscription-utgave betyr at den har mye utstyr standard, dette eksemplaret har forøvrig ekstrautstyr for ikke mindre enn 182.000 kroner. I tillegg har den også firehjulstrekk, eller AWD som det heter på Volvo-språket.

Apropos motor: Volvo har hatt stor suksess med sine ladbare hybrider de siste årene. Dette kommer også på V60, men ikke før rundt årsskiftet. Mange potensielle kjøpere venter nok til den er her.

Dette er verdens beste bilmotor

T6 betyr stor motor under panseret til denne V60-en.

Hva er styrker og svakheter her?

V60 er en av klassens beste og mest gjennomførte biler. Her er det høy luksusfølelse. Det hjelper naturligvis også at vi snakker toppmodell med mye utstyr.

Kjøreegenskapene er mer komfortable enn sporty. I forhold til det som bor under panseret her, kunne nok Volvo strammet dem ytterligere. Men på en annen side: Det er neppe mange som kjøper en Volvo stasjonsvogn for å drive med veldig utagerende kjøring.

Plassen er god og interiøret et veldig bra sted å være. Dette har Volvo virkelig fått dreisen på. Vi må trekke fram setene (igjen). De er noen av de beste på markedet, uansett merke.

Det trenger ikke koste dyrt å skille seg ut

Designmessig er V60 langt på vei en "krympet" V90.

Hva koster den?

Ikke uventet er prislappen preget av det vi finner under panseret. 719.900 kroner starter denne bilen på. Men den blir altså en god del dyrere enn det også. Med tre utstyrspakker og en god del tilbehør også ut over disse, ender vi til slutt på 899.275 kroner. Det er veldig mye penger for en familie-stasjonsvogn og en effektiv stopper for at det blir veldig mye salg av denne modellen.

I praksis kan du få du en fin og godt utstyrt bil for rundt 800.000 kroner. Men selv det er nok i overkant i denne klassen. Resultatet er at vi ikke får se mange V60-er med T6-merke på bakluka.

Typisk Volvo-front anno 2018, V60 byr ikke på noen design-sprell.

Hvem er konkurrentene?

Dem er det mange av! I praksis går V60 rett i strupen på det tyske premium-trekløveret Audi A4, BMW 3-serie og Mercedes C-klasse. Det vil også overraske oss om den ikke også stjeler kunder fra storebror V90. Blant de mer folkelige merkene kan vi ta med Volkswagen Passat, Opel Insignia og Mazda 6. Mange potensielle kunder vurderer nok også SUV.

Vil naboen bli imponert?

De som har litt greie på Volvo vil nok nikke anerkjennende til T6-merket og vite at du har betalt godt for denne bilen. Andre vil neppe tenke veldig mye mer enn at dette er en ny stasjonsvogn fra Volvo.

Designmessig er V60 langt på vei en ”krympet” versjon av storebror V90. Vi kjenner igjen en rekke designelementer, men V60 er strammere og litt mer sporty i linjene. Men dette betyr nok også i praksis at den ikke ser så "ny" ut som den faktisk er.

Alt er nytt på denne Volvoen – bare ikke navnet

Broom mener:

De ladbare drivlinjene har vært en liten Lotto-gevinst for Volvo i det norske markedet de siste årene. Når dette kommer også på V60, vil salget helt sikkert skyte til værs.

I mellomtiden er det nok ikke enkelt å selge den med "bare" bensinmotor og særlig ikke når prislappen blir så høy som dette.

Til sammenligning får du storebror V90 i ladbar T8-utgave, fra 671.000 kroner. Den har voldsomme 390 hestekrefter og gjør 0-100 km/t på 5,3 sekunder. Du kan vel egentlig tenke deg at Volvo-selgerne heller tar deg med bort til den i salgshallen, kontra V60 med T6-motor...

Men bortsett fra prislappen er V60 T6 et veldig hyggelig bekjentskap. Bilen har høy kvalitetsfølelse, den er komfortabel og dette kraftoverskuddet gjør den naturligvis ekstra attraktiv.

Et lite tips: Følg med i bruktmarkedet om tre-fire år. Da kan dette være et svært godt kjøp.

Dette er en av Norges billigste med 4x4

Også innvendig kjenner vi igjen mye fra andre Volvo-modeller. Kvalitetsfølelsen er høy, pluss også for svært gode seter.

Hva mener eierne?

Vi har vurderinger av V60 fra hele 60 eiere inne i Brooms bilguide. Her kan du lese hva eierne mener om bilen sin. Har du kjøpt nye V60? Da håper vi du kan legge inn din vurdering av bilen. Klikk her for å komme til Volvo-seksjonen.

Visste du at:

– Første generasjon V60 ble til da Volvo var eid av Ford og ble bygget på samme plattform som blant andre Ford Focus. Det forklarer også at størrelsen var under det vi vanligvis forbinder med stasjonsvogn fra Volvo.

– V60 kommer etter hvert i to ladbare utgaver, kalt T6 og T8. Førstnevnte har 340 hestekrefter, T8 har hele 390.

– Det trenger absolutt ikke å bli like dyrt som testbilen om du har lyst på ny V60. Startprisen er på 459.000 kroner. Da får du bilen med D3-dieselmotor og forhjulstrekk.

LES MER: Her er 9 ting du bør vite om Volvo V60

V60 er på mange måter en naturlig erstatter til Volvos mangeårige suksess, V70. Volvo har lange og sterke stasjonsvogn-tradisjoner.

VOLVO V60 Modell: T6 AWD Inscription Motor: 2-liter bensin Effekt: 310 hk / 400 NM 0-100 km/t: 5,8 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,72 l/mil Bagasjerom: 529 liter Lengde x bredde x høyde: 469 x 185 x 191 cm Vekt: 1.749 kg Pris: Fra 716.900 kroner Pris testbil: 899.275 kroner.

Se video: Her er det mye stasjonvogn-historie fra Volvo