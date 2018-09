AZ-Feyenoord 1-1

AZ Alkmaars 17 år gamle spisstalent Myron Boadu har tatt Eresdivisie med storm denne sesongen, og har holdt den norske landslagsspissen Bjørn Maars Johnsen ute av laget.

I søndagens kamp mot Feyenoord gikk det fryktelig galt for 17-åringen.

Etter en duell med bortelagets forsvarsspiller Eric ble Boadu liggende å vri seg i smerter, akkompagnert av høylytte skrekk.

– Det er tøft å både se og høre på, for Boadu er i fryktelige smerter, sa Viasport 2s engelskpråklige kommentator.

Advarer mot reprisen

Etter å ha sett reprisen var kommentatoren lei seg på den kvestede 17-åringens vegne.

Det kan se ut som et brudd i ankelen, for foten var vridd en retning som er alt annet enn vanlig.

– Å, kjære vene! Det høyre beinet... Om du er av den nervøse typen, ikke se reprisen igjen. Det er en veldig stygg skade.

– Jeg mistenker at han er i sjokk og at det er en grusom skade.

AZs fysioterapeut sjekket foten til 17-åringen, men konklusjonen var gitt på forhånd. Han måtte av.

– Det er umulig å tro at fysioen kan gjøre de manipulasjonene, for foten var i en slik ekkel og unaturlig posisjon. Herregud… Hvordan klarer han å stå etter det? For Guds skyld, ikke legg press på foten.

Boadu stod med tre mål på fire kamper før denne runden, og stod for den målgivende pasningen til Albert Gudmundsson på AZs ledermål i dette oppgjøret før han måtte ut på båre.

17-åringen mistet nesten hele forrige sesong med kneskade, og nå venter trolig en ny lengre periode på sidelinjen.

– Førsteinntrykket er at Myron har brukket ankelen. Det ser ikke bra ut, sier AZ-trener John van den Brom etter kampen.

AU: Myron Boadu etter smellen. Skjermdump Viasport 2

Holdt Maars Johnsen på benken

Det kan åpne veien for norske Bjørn Maars Johnsen.

Boadu har holdt den norske landslagsspissen på benken så langt denne sesongen, og det var Johnsen som ble byttet inn for spisskollegaen også denne gangen.

Den nyinnkjøpte nordmannen har innrømmet at han er frustrert over mangelen på spilletid i AZ så langt, men har også snakket høyt om sin beundring for 17-åringen.

– Han er veldig bra. På trening er han den beste på banen. Han har ikke verdens beste touch ennå, men han er så utrolig rask. Han scorer mål bare med å løpe fra alle sammen, sa spissen til TV 2 i forrige uke.

Maars Johnsen lanserte også muligheten for at de to kunne spille sammen på topp. Det vil trolig gå en stund før det er aktuelt.

Den norske spissen har scoret to mål på sine fire innhopp tidligere i sesongen, men måtte gå målløs av banen mot Feyenoord.

Selve kampen endte 1-1 etter at Steven Berghuis utlignet etter 40 minutter.

Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson spilte hele kampen for AZ.