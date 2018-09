Fikk massiv kritikk etter støtte til kontroversiell politiker – nekter å trekke den tilbake

Tottenham tapte lørdag 1-2 hjemme for Liverpool, og har dermed tapt to kamper på rad i Premier League.

Lucas Moura var igjen lagets beste, men etter kampen var pressen mest interessert i brasilianerens politiske ståsted.

26-åringen fra São Paulo har nemlig skapt furore denne uken etter at han kom med støtteerklæringer på Twitter til den svært kontroversielle brasilianske presidentkandidaten Jair Bolsonaro.

Reaksjonene og kritikken lot ikke vente på seg etter stjernens støtteerklæringer. Grunnen er Bolsonaros politiske ideologi.

Høyrepopulist – ble knivstukket denne måneden

Bolsonora sies å tilhøre en populistisk, ytterliggående høyrefløy, og har også blitt sammenlignet med USAs president Donald Trump.

KNIVSTUKKET: Jair Bolsonaro hadde store smerter etter å ha blitt knivstukket under et valgkamp-arrangement 6. september. Foto: Stringer

Den 63 år gamle tidligere offiseren har gjort seg svært kontroversiell etter en rekke homofobiske uttalelser. Han mener også at våpenlovene i landet er for strenge, og har uttrykt sin støtte og beundring overfor det militære diktaturveldet som styrte Brasil i årene fra 1964-85, en tid hvor flere tusen politiske motstandere ble torturert, og flere hundre ble henrettet, skriver The Guardian.

Avisen skriver også at han vil bli stilt overfor Høyesterett i landet etter å ha kommet med «ytringer som nørte oppunder hat og egget til voldtekt.»

6. september i år ble Bolsonaro knivstukket under et valgkamp-arrangement. Presidentkandidaten skal ikke være i livsfare, og angrepet har styrket Bolsonaros aksjer i det brasilianske valget. Fra sykesengen kan nemlig 63-åringen se at han nå topper meningsmålingene.

Klubben ville ikke at Moura skulle prate om politikk

Etter Lucas Mouras støtteerklæringene på Twitter dukket opp denne uken, fikk pressen streng beskjed av Tottenham om ikke å stille brasilianeren noen politiske spørsmål i oppkjøringen til kampen mot Liverpool, ifølge journalisten Joao Castelo-Branco som jobber for ESPN Brasil.

Det skal imidlertid ikke Moura selv ha brydd seg om etter kampslutt.

– Dessverre så forutså jeg at mine meninger ville få en overdreven ettervirkning. Det har fått mer oppmerksomhet enn det burde av mediene. Jeg ønsker derfor å fortelle hvor jeg står selv, sa angriperen i pressesonen etter kampen ifølge UOL Esporte gjengitt av nettstedet 101greatgoals.com.