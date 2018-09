Den nye rekorden lyder på 2.01.39.

Kipchoge vant Berlin maraton for andre året på rad etter å ha løpt mesteparten av løpet alene under perfekte forhold i den tyske hovedstaden.

Den gamle verdensrekorden på distansen tilhørte landsmannen Dennis Kimetto og lød på 2.02,57.

Søndag løp Kipchoge ett minutt og 18 sekunder raskere. Det er den største forbedringen av maratonrekorden siden Derek Clayton senket den med to minutter og 23 sekunder i 1967.

– Jeg finner ikke ord for å beskrive denne dagen. Det sies at du kan misse to ganger, men at alle gode ting er tre, sa Kipchoge med henvisning til at han to ganger tidligere har gått til angrep på rekorden nettopp i Berlin.

– Jøss, er Johan Kaggestads første reaksjon når TV 2 forteller han om rekorden.

– Det er helt rått.

Kaggestad, som var trener for den legendariske norske løperen Ingrid Kristiansen, regner ut kilometertiden, og slår fast at Kipchoge har løpt fire 10.000-metere på rad på 28.20, før han utbryter:

– Uten pause! Det er ekstremt fort.

Han er også forbløffet over den enorme rekordforbedringen.

– Det er helt spektakulært. Det blir verre og verre å ta sekunder på dette nivået, og her har han slått den gjeldende verdensrekorden med 450 meter i distanse. Det er ekstremt.

Berlin er en av få maratonløyper i verden der det er mulig å sette verdensrekord. Det er paddeflat, ofte ideell løpstemperatur og alt er lagt til rette.

– Uten å ta noe fra Kipchoge, så er det rart med verdensrekorder på maraton i og med at løypene ikke er like. Det er umulig å sette verdensrekord i New York og London. Så om man løper noen minutter saktere der, så kan det faktisk være at man gjøre et bedre løp. Løyperekorder er nok et vel så godt ord.

Den 33 år gamle kenyaneren var på rekordjakt fra start og hadde med seg tre fartsholdere i løpet. De første fem kilometerne ble passert på 14.24 og etter ti kilometer viste klokka 29.21.

Rett etter passering 15 kilometer måtte imidlertid to av fartsholderne gi seg. Den tredje, Josphat Boit, fortsatte drajobben for Kipchoge fram til rundt halve løpet var unnagjort. Da måtte også han gi seg.

De siste 17 kilometerne måtte Kipchoge løse alene, og kenyaneren svarte med å skru opp farten. 35 kilometer ble passert på 1.41.00, og da 40-kilometerspasseringen viste 1.55.32, syntes verdensrekorden sikker.

Den gamle rekorden til Dennis Kimetto ble satt for fire år siden.

Eliud Kipchoge ble olympisk mester på maraton i Rio de Janeiro i 2016. Så langt tilbake som i 2003 tok han VM-gullet på 5000 meter på bane.(©NTB)