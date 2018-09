Mangkhut traff den nordlige delen av den filippinske øya Luzon natt til lørdag lokal tid. Vindkastene ble målt til 70 meter per sekund.

Det bekreftede antallet døde er foreløpig 49, ifølge en rådgiver for president Rodrigo Duterte. Men flere representanter for myndighetene har gjort det klart at de frykter tallet vil øke.

Ordfører Victorio Palangdan i Itogon i provinsen Benguet frykter at det samlede antallet kan være så høyt som hundre, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Mellom 40 og 50 mennesker antas å ha befunnet seg i en bygning som ble tatt av et jordskred i byen. I tillegg skal 32 personer har mistet livet i andre hendelser i Itogon.

– Det er vanskelig å akseptere dette, men det ser ut til at antall ofre her vil gå opp til minst hundre, sier Palangdan.

Etter å ha forårsaket store ødeleggelser på Luzon beveget Mangkhut seg videre nordover, og uværet traff søndag kysten sør i Kina.