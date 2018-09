Alt så nemlig bekmørkt ut for Galaxy da Sebastian Giovinco satte inn 3–0 for Toronto allerede etter 36 minutters spill.

Galaxy, som brant flere store sjanser den første halvtimen, så mer og mer frustrerte ut, men få minutter før pause hentet Ibrahimovic fram noen avslutningsferdigheter som svært få andre fotballspillere innehar.

Fra omkring 15 meter inn på Torontos banehalvdel løftet Jonathan dos Santos ballen inn i bakrom, der Ibrahimovic var på vei inn bak forsvaret. Med ryggen til ballen kastet svensken seg rundt og flikket den videre med utsiden av foten – et slags karatespark – via stolpen og i mål.

På uvanlig avmålt vis kunne svensken dermed feire at han er en av tre aktive fotballspillere som har scoret 500 mål på internasjonalt toppnivå. De to andre heter Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

– Jeg er glad på Torontos vegne, for de kommer til å bli husket som mitt 500. offer, sa Zlatan i kjent stil etter kampen.

Målet beskrev han slik:

– Det minner meg om et mål jeg gjorde for Ajax. Det kom etter et innlegg, og jeg snudde meg rundt og skjøt. Jeg forsøkte bare å treffe mål, og den gikk inn.

Kamara scoret

Scoringen var også den første i en imponerende opphenting, for etter 58 minutter sto det plutselig 3-3 på BMO Field. Kampen endte likevel 5–3 til hjemmelaget.

På stillingen 3-1 var det Ola Kamara sin tur til å vise seg fram. Nordmannen hadde allerede etter 17 minutter stanget en ball i stolpen da han fikk sin andre store mulighet på hodet ti minutter etter pause. Etter et godt frispark fra dos Santos steg Kamara til værs og satte inn sitt første seriemål på en god stund – hans tiende for sesongen.

Også 3-3-målet kom etter et hodestøt, denne gangen fra høyreback Rolf Feltscher. Innlegget var det Ashley Cole som sto for.

Med pyroteknikk på tribunene og amper stemning på gressmatta vippet kampen fram og tilbake utover i den andre omgangen, fram til Jonathan Osorio kastet seg fram og omsatte et innlegg fra høyre i ny ledelse for hjemmelaget.

Galaxy i trøbbel

Fire minutter på overtid fastsatte innbytter Jay Chapman sluttresultatet til 5–3. Dermed fortsetter nedturen for Galaxy til tross for forrige ukes trenerbytte. Klubben ligger på 8. plass i MLS Western Conference med flere kamper spilt enn alle de andre lagene.

Også Jørgen Skjelvik startet som vanlig kampen for Galaxy i trener Dominic Kinnears første kamp ved roret. Nordmannen pådro seg et gult kort etter 24 minutter og fulgte opp med en rekke forseelser. Til pause ble han tatt av for midtstopperkollega Michaël Ciani.

