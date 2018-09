To norske gull på ti minutter

MEDALJEFAVORITT: Kjetil Borch var en av favorittene til å ta VM-medalje i singlesculler. Foto: Darko Bandic

Kjetil Borch tok et suverent VM-gull i bulgarske Plovdiv. Like før hadde Birgit Skarstein også tatt et suverent gull i sin klasse.