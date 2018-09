Den tidligere håndballspilleren Frank Løke (38) skapte store overskrifter da han kastet klærne under lørdagens Skal vi danse på TV 2.

Kun iført en rød skreddersydd Borat-drakt danset han seg gjennom sin Cha Cha Cha, sammen med dansepartner Tone Jacobsen. Nakenstuntet resulterte i sesongens laveste poengscore og en meget misfornøyd dansepartner.

Holdt det hemmelig

Selv om Løke lekte seg ned tanken om klesplagget tidligere denne uken, var det ingen som visste at han kom til å gjennomføre det. Ikke engang dansepartner Jacobsen.

Se danserutinen øverst i saken!

I et intervju med TV 2 lørdag sa Jacobsen at hun ikke ante at han kom til å gjennomføre dansen med denne drakten.

– Jeg vet ikke om dette vil slå vår vei. Folk elsker og hater Frank Løke. Jeg syns dette var flaut, men jeg vet jo at Frank liker å underholde, fortalte hun.

Og fortsatte:

– Jeg har ikke snakket med han etter dansen, og vil ikke gjøre det før i morgen. Jeg trenger litt nattesøvn før jeg vil møte ham.

Jacobsen ville heller ikke svare på om hun ønsket å fortsette å danse sammen med Løke.

Heller ikke TV 2s PR- og mediesjef Jan Petter Dahl visste hvilke planer Løke hadde for gårsdagens sending.

– Dette visste vi ingenting om. Det kom like overraskende på oss. Dette er jo direkte-TV, så da kan også sånt skje, sa han til TV 2 lørdag kveld.

Vil fortsette videre

I en e-post til TV 2 søndag formiddag skriver Tone Jacobsen at hun synes Løke gikk for langt denne gangen.

– Det som skjedde i går var over streken. Men ved å være oppvokst med fem brødre blir man vant til rampestreker, og noen ganger kjennes det som jeg har fått en bror til, skriver Jacobsen.

– Det er viktig fremover at jeg blir tatt med på laget og at vi er et team. Det håper jeg vi kan få til bedre denne uken. Vi starter trening fram mot neste lørdag i dag, avslutter hun.

Paret gikk videre i Skal vi danse, og skal møtes senere søndag for å starte en ny uke med dansetrening.