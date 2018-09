Den tidligere olympiske mesteren i langrenn, Beckie Scott, trekker seg i protest fra Det internasjonale antidopingbyrået (WADA) sin Compliance Review Comittee.

Det skjer etter at komitéen, som gjennomser at de ulike landenes antidopingbyrå gjør jobben, anbefalte at det russiske antidopingbyrået (RUSADA), igjen ble godkjent.

Det melder både kanadiske CBC, britiske BBC og The Telegraph.

Den tidligere langrennsstjernen var en av seks personer i komitéen, og det er liten tvil om at hun trekker seg i protest.

Skal stemme

Ifølge en pressemelding fra komitéen, gjengitt av AP, har det nasjonale antidopingbyrået oppfylt to nøkkelkriterier for å bli innlemmet igjen: At de gir tilgang og innsyn i dokumenter som kan hjelpe til med å bekrefte positive prøver avdekket i etterforskningen av dopingskandalen, og at de innrømmer at det har forekommet statsstøttet doping.

WADAs styre skal stemme over forslaget om å godkjenne RUSADA på torsdag. Antidopingorganisasjonen til Norges naboer i øst har vært utestengt siden november 2015, da McLaren-rapporten konkluderte med statsstyrt russisk doping - blant annet under OL i Sotsji i 2014.

Scott vil imidlertid fortsatt sitte som formann i WADAS utøverkomité.

Ifølge VG vil det søndag komme en uttalelse fra utøverkomitéen der de proklamerer sin uenighet i anbefalingen fra CRC-komitéen.

Havnet bak dopede russere

Beckie Scott ble olympisk mester på jaktstart under OL i Salt Lake City i 2002, etter at russiske Olga Danilova og Larissa Lazutina, som kom i mål før henne, ble tatt for doping.

Hun tok også OL-sølv på sprintstafett i Torino i 2006.

Scott har ikke uttalt seg offentlig, men andre har gjort det klart at de ikke er imponert av avgjørelsen.

– For å være ærlig så stinker det, sier den amerikanske antidoping-toppen Travis Tygart.

– I dag har WADA tydelig fortalt verden hvilke type organisasjon den er: En som støtter ønskene til en håndfull sportstopper over rettighetene til millioner av rene utøvere. Dette er trist for det som en gang var en respektert organisasjon.