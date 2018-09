Se hvordan United slo Watford øverst!

Manchester United står med to strake seire etter 2-1 over Watford lørdag. Onsdag starter Champions League for United, men José Mourinho virker ikke til å glede seg særlig mye til åpningskampen.

Første utfordring er Young Boys borte på kunstgresset på Stade de Suisse i Bern.

– Nå starter Champions League for oss, og vi er i en utrolig vanskelig gruppe. Den første kampen går på en veldig, veldig dårlig og vanskelig kunstgressbane, hvor for eksempel Fred spilte med Sjakhtar Donetsk. Han sa det var en dårlig erfaring, sier Mourinho etter å ha påført Watford deres første nederlag denne sesongen.

Mourinho får støtte for sin bekymring.

– Når du spiller alle kampene og har alle treningene kun på naturgress, så er det ikke så gøy å spille på kunstgress. Det er en annen type fotball, og slitasjen på lysker, rygg og ledd er annerledes, så det er en annen type fotball, sier TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre.

– Jeg skjønner godt at han helst vil spille på gressbaner. Jeg ville gjerne hatt det på alle baner i Norge også, fortsetter han.

I tillegg til Young Boys, venter Juventus og Valencia i gruppespillet.

​– De sto med begge beina i en krise. Når du spiller for Manchester United og taper, så er det per definisjon en krise. Når du taper for Brighton, så er det en kjempekrise. Mot Tottenham var de egentlig veldig bra veldig lenge, men tapte 0-3, så da er det ut av vinduet, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

​– Dette har de nå greid å snu og de er tilbake i sporet. De har truffet planken inn i det programmet som kommer. Det er en bra greie, og jeg tror Mourinho har en god følelse, bortsett fra det med kunstgresset, fortsetter Thorstvedt.

