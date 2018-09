Se Rally Tyrkia, SS17 Marmaris 2 kl. 12.00 på TV 2 Sportskanalen og Sumo.

Om det er et begrep eller oppmerksomhet som kan kalles «Man of the Rally», så vil de flest enes om at denne enn så lenge går til Henning Solberg.

Den 45-årige «comeback-kiden» har fortsatt å levere lørdag etter at han sendte sjokkbølger fredag ved både å kjøre fra resten av WRC 2-feltet, og attpåtil holde seg unna problemer.

– Tar i når jeg har lyst

Svært få av deltakerne har klart å kjøre problemfritt gjennom Rally Tyrkia. Bare i WRC-klassen har seks førere brutt og/eller restartet løpet. Altså halvparten av startfeltet i toppklassen.

Henning Solberg har sluppet unna alt, kjørt midt i veien, og er enn så lenge belønnet med en sjetteplass totalt. Sjansen er ikke nødvendigvis umulig for at han kan klatre ytterligere med sin innleide Skoda Fabia R5.

Oppskriften virker i alle fall tilsynelatende enkel.​

– Jeg bruker hodet og tar i når jeg har lyst, flirer Solberg overfor Parc Fermé, før han understreker:

– Det er viktig å kjøre fort der det går fort, men samtidig tørre å kjøre sakte der man er nødt til å kjøre sakte, sier Solberg på rutinert vis.

Hjalp Ogier videre

For de som har fulgt TV-sendingene fra Rally-VM gjennom lørdagen, kunne også spore en oransje kjøredress innimellom den hektiske aktiviteten rundt Sebastien Ogiers bil etter SS9. Franskmannen hadde nemlig ødelagt bærearmen, og måtte reparere den før han kunne fortsette.

Solberg stoppet etter sin egen målpassering i all nysgjerrighet for å se hva som hadde skjedd. Det skal muligens Ogier være glad for, ifølge Henning selv.

– Jeg måtte bare hjelpe han, sier Solberg, som dog ikke har lov til å gjøre noe fysisk på andre deltakerbiler.

– Han hadde jo klart å sette på bærearmen helt feil, så jeg måtte forklare ham hvordan man skulle skru den riktig på, konstaterer Solberg.

Storebror Solberg er forøvrig kjent for å være en meget dyktig mekaniker og super-nerd hva gjelder smådetaljer og finjusteringer på alt som har med bil å gjøre.

Hvor høyt havner han?

Etter at WRC-bilene har falt som fluer, har det gitt rom for Henning Solberg til å klatre på resultatlistene. Han kjører dog ikke i WRC 2-klassen, kun samme bilklasse som mesterskapet, men han er like fullt i posisjon til å ta VM-poeng da han er godt innenfor de 10 beste.

Fire etapper gjenstår, og siste dag er ikke mer enn drøye 34 kilometer totalt med fartsprøver. Elfyn Evans ligger nesten fem minutter bak, et forsprang som er usannsynlig å ta igjen med mindre Solberg får problemer.​

Akkurat hvor mange WRC-poeng han plukker spiller ingen rolle for ham.

– Jeg er bare glad for å ha vært raskest. Og det er morsomt å se at jeg faktisk er raskest på fart også, sier han.

