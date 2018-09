Ut mot «jentetrend»: – Man skal ikke være redd for å gå på do

Det startet med et oversvømt dametoalett på Husnes storsenter i Kvinnherad, men er i ferd med å utvikle seg til en nasjonal debatt om dovaner. Det renner bokstavelig talt over med reaksjoner i kommentarfelt på Facebook.

Senterleder Geir Jakobsen på Husnes storsenter var fredag denne uken ute i lokalavisen Kvinnheringen og fortvilte over at noen hadde latt vannet renne på dametoalettet og forårsaket vannskader. Hendelsen skjedde fredag forrige uke.

– Det har blitt en trend på dametoalettet at de setter vannkranen på fullt, mens man er på do. Hos oss er det så mye trykk at det flommer over vasken. Det har ført til oversvømmelse i underetasjen. Vannet lå to cm over hele gulvet, forteller Jakobsen til TV 2.

Han vet ennå ikke vet omfanget av de eventuelle vannskadene, ettersom det ennå ikke er tørt, men tror at hele gulvet må skiftes ut.

Han mener unge jenter som er redde for at andre toalett-gjester skal høre dem tisse, kan være en årsak til at toalett-gjester enkelte ganger har latt vannet renne.

Jakobsen sier imidlertid at det i ettertid har vist seg at oversvømmelsen trolig har oppstått som følge av en vannkrig.

VANNSKADER: Senterlederen forteller at de har hatt tørkemaskiner gående siden hendelsen mandag, men at det ennå ikke er helt tørt.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at det er blitt lagt ut videoer på Snapchat der noen jenter har skrytt over å ha hatt vannkrig på toalettet, sier han.

Kunne blitt millionskader

Likevel peker han på at det er en trend at unge jenter lar vannet renne mens de gjør sitt fornødne.

Mandag denne uken skjedde det nemlig igjen.

– Vi fikk tilbakemelding av en dame som hadde sett en jente sette vannet på fullt på toalettet i andre etasje, uten å skru det av. Hun fikk heldigvis skrudd det av kjapt.

– Vi har også opplevd akkurat dette for et par år siden. Da flommet vannet over, men da fikk vi akkurat stoppet det i tide. Hadde det utviklet seg, kunne vi fått millionskader, fortsetter han.

«Livredde»

NRK har snakket med to jenter på 16 og 17 år fra Husnes som bekrefter at det er en trend blant jenter at vannet skrus på, fordi folk er «livredde» for at andre skal høre dem tisse, og at det er et mantra på skolen at vannet alltid skal stå på mens man er på jentetoalettet.

En ungdomsleder ved det lokale ungdomssenteret bekrefter også at dette er et reelt problem.

– Dette har jeg sett med egne øyne flere ganger. De gjør dette for å overdøve tisselydene, og så går de ut igjen uten å slå av vannet, sier Geir Remme ved Kvinnherad ungdomssenter til NRK.

– Ikke vær redd

Den digitale Snapchat-helsesøsteren Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista», forteller til TV 2 at hun aldri tidligere har hørt om at dette skal være en utbredt trend, men at hun heller ikke har spurt sine 40.000 følgere om det ennå.