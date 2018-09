Storkjøpet scoret sitt første for gulljagende Brann: – Noe de har manglet i flere år

Haugesund - Brann 1-3

Brann legger press på Rosenborg med 3-1-seier over Haugesund borte lørdag.

– Jeg håper av hele mitt hjerte at vi får spenning om gullet hele veien inn, og derfor var det veldig viktig at Brann fikk med seg tre poeng i kveld. Haugesund borte er en av årets tøffeste bortekamper, men Brann har et kollektiv, en fysikk og en selvtillit som gjør at de vinner fullt fortjent, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det er gulltakter av Brann, legger han til.

Brann leder Eliteserien ett poeng foran Rosenborg, som møter Vålerenga på bortebane søndag kveld.

– Rosenborg er fortsatt favoritter til å vinne gullet, men nå er det press på trønderne før de møter Vålerenga i en knalltøff kamp på Intility, sier Jesper Mathisen.

Storkjøpet scoret

Om lag 1500 tilreisende fra Bergen fikk se storkjøpet Daouda Bamba score sitt første mål i Brann-drakt etter overgangen verdt åtte-ni millioner kroner fra Kristiansund. Det var også hans første kamp fra start for Brann.

– Bamba er imponerende, og hans fart, fysikk og teknikk gir dette Brann-laget noe de har manglet på spissplass i flere år. Det blir noe helt annet for motstanderen å forholde seg til, og det gjør også at indreløperne til Brann får mer mellomrom å boltre seg i fremover, sier Mathisen.

Brann fikk en drømmestart på kampen da Daouda Bamba inn 1-0 for Brann etter innlegg av Gilbert Koomson allerede i det niende spilleminuttet.

– Det var en fantastisk seier, for vi har trent hardt hele uken. Vi har sett frem til å ta tre poeng, så vi er glade nå, sier Bamba til TV 2.

– Jeg har sett frem til å få sjansen fra første dag. Jeg scoret og spilte glad, og jeg er glad for tre poeng og lagets innsats, fortsetter han.

Bare tre minutter senere gjorde Alexander Stølås en feil som bakerste mann og Gilli Rolantsson snappet ballen, satte fart og var iskald alene med keeper Per Kristian Bråtveit.

Barmen-perle

I begynnelsen av andreomgang var Haugesund bedre med, og sju minutter etter pause burde Ibrahima Koné redusert til 1-2, men ungguttens heading gikk like utenfor.

Etter drøyt en times spill punkterte Kristoffer Barmen kampen med en utsøkt scoring. Midtbanespilleren tok med seg ballen mot vertenes 16-meter, vendte opp og plasserte ballen vakkert i krysset.