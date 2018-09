Manchester United vant etter praktomgang: – Noe av det bedre jeg har sett av dem

– Av og til er jeg lei meg for at dere (journalister) ikke har et kamera inne i garderoben, slik at dere kan lytte til hva jeg sier i pausen. For jeg fortalte spillerne akkurat hva som kunne skje. Det kunne bli en kamp vi vant 3,4,5-0 eller en kamp vi hvor havnet i reell trøbbel.

Portugiseren var likevel godt fornøyd med måten guttene hans rodde seieren i land på.

– Det siste bildet hvor Lukaku spiller høyreback, forteller alt. Det er vårt lags image.

Et skår i gleden var imidlertid at Nemanja Matic så rødt langt inne i overtiden. Serberen la Will Hughes i bakken på kynisk vis like før slutt, og fikk fullt fortjent se sitt andre gule kort for dagen. Dermed må han stå over hjemmeoppgjøret mot Wolverhampton.

Mourinho skrøt likevel av dommer Mike Dean og hans team etter kampen.

– Jeg vet at Mike Dean og hans menn hadde en veldig god kamp. Jeg vet ikke om det var riktig med å gi ham det andre gule. Jeg var altfor langt fra situasjonen.

Lukaku nær tidlig scoring

Romelu Lukaku fikk kampens første mulighet etter bare tre minutter, da kraftspissen ble spilt gjennom alene med keeper.

Ballen var imidlertid vanskelig å håndtere og Ben Foster var uredd og god da han slengte seg ned i føttene på Lukaku og snappet ballen.

David de Gea med kjemperedning

Etter et kvarter kunne Watford tatt ledelsen, men som så ofte før sto David de Gea i veien.

Troy Deeney kom til avslutning fra drøyt elleve meter, og var nesten i gang med å juble for scoring, men spanjolen i United-buret fikk slengt opp en hanske og parerte mesterlig til hjørnespark.

Sánchez farlig frempå

Det virket som om det vekket bortelaget, for etter de Geas redning, var det United som tok over initiativet i kampen, og de kom til flere småfarligheter.

Alexis Sánchez var alt annet enn småfarlig da han satte fart etter en halvtime. Chileneren dro seg forbi to Watford-forsvarere før han banket til i Fosters korthjørne. Den tidligere Manchester United-keeperen klarte med nød og neppe å fiste ballen over tverrliggeren og til hjørnespark.

Lukaku scoret med magen

Like etterpå satt den for bortelaget.

Et vedvarende United-press ga uttelling da Ashley Young pisket inn et innlegg mellom forsvar og keeper. Der kom Romelu Lukaku løpende og belgieren fikk styrt ballen i nettet med nedre del av magen.

1-0 til Manchester United og mer skulle det bli.

Smalling med praktscoring

Bortelaget kjørte over Watford nå, og lot dem ikke få en pustepause. Først sendte Paul Pogba en kanon mot Watford-målet som Foster slo ut til corner. Trykket vedvarte og på en påfølgende corner headet Marouane Fellaini ballen inn i Watfords målgård.

Der sto Chris Smalling. Midtstopperen dempet ballen på brystet før han vendte 180 grader og banket ballen i mål forbi en forfjamset Foster.

– Foster har ikke en sjanse. For et treff. Slik skal man avslutte fra kloss hold, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

Like før pause kunne Pogba avgjort matchen. Jesse Lingard fant franskmannen på bakerste stolpe med et praktfullt innlegg, men midtbaneelegantens avslutning gikk rett på Foster.

– Dette er en av de bedre Manchester United-omgangene jeg har sett på lang, lang tid, sa Wikestad da pausesignalet lød.

Det var TV 2s ekspertpanel enig i. De fremhevet blant annet en noe kontroversiell spiller sentralt på Uniteds midtbane.

– Når Paul Pogba spiller slik som dette, så er det gøy å se på. Han prøver på ting som ingen andre gjør, og når han ikke får det til så ser det litt teit. Men nå lykkes han med alt han prøver på. Det ser ut som om han flyter ute på gresset. Han slår pasninger på 50 meter med utsiden. Alt ser enkelt ut for ham, sa en entusiastisk Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio.

Gray skapte nytt liv i kampen

I andreomgang slapp Manchester United seg litt mer nedpå og inviterte Watford tilbake i kampen. De virket imidlertid å ha god kontroll, helt til det smalt etter 65 minutter.

Abdoulaye Doucouré dro seg ned til linjen og slo en god ball ut i feltet. Der kom Andre Gray stormende. Waliseren satte bredsiden til og styrte ballen vakkert opp i krysset forbi en utspilt David de Gea.

Kamerabildene fanget en oppgitt José Mourinho på sidelinjen. Portugiseren hadde all grunn til å være misfornøyd med måten laget hans slapp inn på.

Watford satset tungt fremover for å få en utligning. Dermed ble det store kontringsrom for Manchester United. Kvarteret før slutt var det like før Sánchez fikk æren av å avslutte en praktkontring, men Lukakus gjennomspill ble stanset av en oppofrende Craig Cathcart.

Watford stanget og stanget, og på overtiden fikk de sjansen sin. Nemanja Matic fikk sitt andre gule etter en forseelsen. Det påfølgende frisparket ble reddet på fantastisk vis av David de Gea.