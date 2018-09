Se episoden i videovinduet øverst!

Etter 70 minutters spill i storkampen mellom Tottenham og Liverpool fikk Roberto Firmino en hånd i ansiktet av Tottenham-stopper Jan Vertonghen.

– Uheldig, kommenterte TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland på de første TV-bildene av hendelsen.

Det så ikke alvorlig ut umiddelbart, men Firmino måtte ha behandling og tørket blod fra ansiktet. I etterkant av kampen har et stillbilde av episoden tatt av på sosiale medier. Det viser hvordan fingeren til Vertonghen går inn i øyet til Firmino.

Michael Oliver gave this as a foul against Firmino #TOTLIV #LFC pic.twitter.com/GsFi77rqaU — Chris Williams (@Chris78Williams) 15. september 2018

– Stillbildet ser helt makabert ut. Det ser rett og slett ut som Vertonghen skal kjøre fingeren gjennom hodeskallen til Firmino. Det er en liten flenge der og han kjente det. Har du sett bildene, så vet du hvordan det ser ut, sa TV 2-programleder Jan-Henrik Børslid i Premier League-studio.

The Telegraph skriver at spissen ble sendt rett til et spesialsykehus for øyeskader i London.

– Det er ikke sikkert, men det kan være en skade for Roberto. Vi vet ikke mer for øyeblikket. Det er noe med øyet hans, uttalte Liverpool-manager Jürgen Klopp til klubbens nettsider etter kampen.

– Jeg kunne ikke se det selv. Jeg så det fra 60 meter, så jeg vet ikke akkurat hva som skjedde, men det er noe med øyet hans og det var ikke komfortabelt for ham. Vi må se det an, fortsetter tyskeren.

Firmino scoret det andre målet i Liverpools 2-1-seier over Tottenham.

Liverpool skal tirsdag ut mot Paris Saint-Germain i den TV 2 Sport 1- og Sumo-endte Champions League-åpningen på Anfield. Liverpool Echo skriver allerede at Firmino er usikker til storkampen.



Daniel Sturridge avsluttet kampen som Liverpools angriper mot Tottenham. Klopp har også Dominic Solanke og Divock Origi i stallen.