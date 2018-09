Den britiske Mitchelton Scott-rytteren har vært ikledd den røde sammenlagtstrøya i totalt ni etapper og syklet inn til tredjeplass i Andorra lørdag. Samtidig økte han forspranget til andremann i sammendraget, Alejandro Valverde, som fikk en svært tung dag i fjellene.

Uten uhell står Yates øverst på podiet når årets ritt avsluttes i Madrid søndag. 26-åringen har ett minutt og 46 sekunder ned til nærmeste konkurrent før sjarmøretappen.

17 kilometer før slutt stakk Yates ifra hovedfeltet for å ta opp jakten på Nairo Quintana og Miguel Ángel López i brudd. Quintana falt etter hvert av, samtidig som Enric Mas kom seg opp til Lopéz.

Til slutt skulle Mas og López gjøre opp om seieren, og da var spanske Mas sterkest. Yates kom inn på tredjeplassen og kunne juble for sammenlagtseieren.

Det var nok ekstra deilig for briten. I mai vartet han opp med tre etappeseiere i Giro d'Italia og lå an til å vinne rittet, men sprakk to etapper før slutt. I årets siste Grand Tour-ritt så 26-åringen seg aldri tilbake.

Rytterne på lørdagens etappepall utgjør også pallen i årets Vuelta. López har omtrent 20 sekunder ned til Mas i sammendraget.

De norske Vuelta-deltakerne Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm kom inn sammen med hovedfeltet.

Lørdagens etappe var 97,3 kilometer lang og gikk fra Escaldes-Engordany til Col de la Gallina i Andorra. Rytterne brynte seg på seks tøffe stigninger. Søndagens sjarmøretappen blir av det roligere slaget. Da skal 100,9 flate kilometer fullføres.

(©NTB)