– En gledens dag! Lemaitre er ute med låt og video, skriver Fridtjof Stensæth Josefsen på Instagram lørdag.

Der deler han også bilder av seg selv med bandasjer over hele ansiktet.

Han spiller nemlig en syk passasjer i den ferske musikkvideoen.

«Big»

Sangen det norske bandet slapp heter Big.

Videoen er allerede sett nærmere 17.000 ganger i løpet av den korte periode den har vært publisert.

KOLLEKTIVET: Fridtjof Stensæth Josefsen, Kevin Vågenes, Cecilie Steinmann Neess og Sebastian Trulsrud Brynestad var alle med i TV 2-programmet. Foto: TV 2.

– Alle sier «musikkvideoen er død», men jeg tror egentlig bare den har tatt en ny form. Før var det ikke så viktig hva videoen var, bare du hadde en så du kunne få den på MTV. Nå er det bare videoer folk gidder å dele og spre som har en reell verdi, og da blir det viktigere å være innovativ og lage en video som får folk til å stikke den videre i jungelen på nett. Derfor har vi ofte brukt mye krefter på videoene, sier Ketil Jansen som er vokalist i bandet.

Man kan også se komikeren Magnus Devold i musikkvideoen. Likevel sier Jansen at de ikke har ringt rundt i kjendis-Norge på jakt etter skuespillere.

– Vi har aldri hatt noe mål om at vi skal ha «kjendiser» i videoene, men vi har mange kreative og dyktige venner som tilfeldigvis også er kjente.

Samarbeid over flere år

Josefsen sier at det var flere grunner for at han takket ja.

– Først og fremst så likte jeg ideen og låta. Det er også en slags fortsettelse på et lite samarbeid vi har hatt tidligere. I 2013 og 2014 gjorde vi to musikkvideoer, hvor jeg spilte en karakter som vi kaller for «Fred». Regissøren deres, Johannes Greve Muskat, og jeg har snakket en del om å få til noe mer med denne karakteren, så da han lufta ideen om å bandasjere Fred og putte ham inn i videoen, var jeg ikke vanskelig å be!

– I tillegg er guttene gode venner av meg som jo gjør samarbeidet enda mer koselig, svarer komikeren.

Jansen er takknemlig for at Josefsen stiller opp år etter år. Han sier også at vi kan vente mye fra Lemaitre fremover.

– Vi har jobbet mye i studio mellom turneer og festivaler verden over det siste året, og kommer til å slippe mye ny musikk fremover. Det har vært slitsomt å balansere livet på veien og livet i studio, men å få slippe ny musikk og så spille det for noen er jo akkurat det som driver oss. Jo mer video vi lager, jo drøyere blir ambisjonene, sier han.

Guttene skal på Europa-turné med Dagny i Oktober og Norges-turné i November.

Syngende komiker

Josefsen er kjent fra blant annet Kollektivet på TV 2 og Hit for Hit på NRK.

I begge disse programmene lager han både musikk og musikkvideo med komikerkollegaer.

Denne gangen har han valgt å utelukkende være skuespiller, noe han trives godt med.

– Det er veldig deilig! Vanligvis, når jeg har skrevet tekst, musikk og vært skaperen bak et prosjekt, så er det ganske mye mer stress på et opptak. Da har jeg rett og slett et mye større ansvar. Mens nå, når jeg gjør en rolle i noen andre sitt verk, så er det mye enklere å kun tenke på min rolle og ikke noe annet, avslutter Josefsen.