– Foreldre bør tenke seg om

Sjokoladekake, pølser og bestefar som tryllekunster. Slik husker jeg min fem-årsdag. Det var hjemme i stua, og vi hadde invitert ti barn fra barnehagen. Men nå er det stadig flere som velger å betale for å ta bursdagsfeiringen et annet sted.

Økning på 20 prosent

I Nydalen i Oslo har et relativt nytt konsept slått rot. «Fangene på fortet» tilbyr voksne og barn muligheten til å løse gåter og utfordringer på flere ulike «celler». Bare siden i fjor har de hatt en økning på 20 prosent når det kommer til bursdager arrangert hos dem.

– Vår erfaring er at flere foreldre synes det er deilig å slippe og ordne til. Vi stiller med mat og rydder opp, sier Albert Buli, daglig leder.

– Hvor mye koster det?

– Mellom 200 til 250 per person, sier Buli.

De samme som eier Fangene på fortet, eier også «Megazone» i Oslo sentrum. En populær laserspill-attraksjon hvor mange feirer bursdag.

– Vi ser samme trend der. Det kommer stadig flere, sier Buli.

Går man for den rimeligste laserspill-pakken på 2x 20 minutter, og inkluderer pizza for 20 barn kommer det på snaue 5000 kroner.

Åpner flere nye lekeland

Også «Leos lekeland» skor seg godt på bursdagsfeiring. Hver uke arrangeres mellom 50 og 100 bursdager på lekelandet i Bærum.

– Hvem er det som kommer?

– Alle. Alle småbarnsforeldre kommer hit. Vi ser en normalisering når det kommer til bursdager, sier regionsjef Irene Skollerud.

På lik linje med Fangene på fortet og Megazone opplever også Leos lekeland en økning i antall bursdager.

– Vi ser en god økning i bursdager hvert eneste år, forteller regionsjefen.

Nå åpner de flere lekeland for å møte etterspørselen. Ut i fra ulike «bursdagspakker» tilbyr kjeden pizza, pølser, kake og brus. Prisen kommer på mellom 200 kroner til 275 kroner per barn. Det er 5000 kroner for et vanlig bursdagsselskap.

– Får dere tilbakemelding fra foreldre som synes det blir for dyrt?

– Ja, vi gjør det. Men man kan feire flere sammen eller velge en rimeligere bursdagspakke. Vi forsøker å legge til rette, sier Skollerud.

Ber foreldre tenke seg om

Redaktør i Aftenposten Junior, Mari Midstigen, forstår at flere velger å feire et annet sted enn hjemme. Likevel ber hun foreldre tenke seg om.

– Det litt sånn at man tenker at det er én gang i året, og at man vil gjøre litt stas. Mange foreldre er også entusiastiske når det gjelder bursdager, men det er dette med å se ting i en større sammenheng. Vær bevist på hvilken kultur man er med å bidra til, sier Midstigen.