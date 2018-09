Skuffet Rally-Mikkelsen ga reporter en kald skulder etter biltrøbbel

Rallyet avsluttes med fire prøver søndag. To av prøvene kan sees på TV 2 Sportskanalen og Sumo fra kl. 10.55.

Det ble en lørdag med store kontraster for Mikkelsen. På formiddagen kunne han juble over både fartsprøveseier og sammenlagtledelse. Ti prøver ut i det tyrkiske grusrallyet ledet den norske Hyundai-føreren 36,3 sekunder foran Ott Tänak.

Men som sammenlagtleder på den påfølgende prøven startet problemene for Mikkelsen. Han falt ned til fjerdeplass og var plutselig 1.05,9 bak Tänak. Det var under den tolvte fartsprøven at trøbbelet med drivakselen for alvor ødela Mikkelsens sammenlagtsjanser.

Etter etappen ga Mikkelsen reporteren som prøvde å intervjue ham en kald skulder.

– Å, så skuffet. Jeg syns så synd på ham. Jeg føler med deg nå, sa TV 2s kommentator Sondre Fossum.

Se episoden i videovinduet øverst.

– Beklager at jeg ikke kommenterte etter de to siste prøvene, men jeg visste rett og slett ikke hva jeg skulle si. Jeg var så skuffet, sier Mikkelsen i en pressemelding lørdag kveld.

2018 har vært en tung sesong for ham. Tyrkia kunne bli den oppturen han trenger og lengter etter. I stedet skulle det bli nok et mareritt, selv om det gjenstår én tøff dag til før helgen kan konkluderes for nordmannnen

– Vi har hatt en vanskelig periode, og vi hadde en god ledelse før dette skjedde. Jeg følte vi hadde denne seieren mer eller mindre i lomma, så veldig kjipt at det må ende på den måten her. Jeg er temmelig skuffet akkurat nå. Men vi er fortsatt i løpet, vi er på femte og det betyr viktige poeng for teamet, sier Mikkelsen videre.

Etter 13 fartsprøver ligger Mikkelsen på femteplass. Det skiller 6.25,4 minutter opp til Tänak, som leder Rally Tyrkia før søndagens kjøring. Estlenderen er 13,1 sekunder foran finske Jari-Matti Latvala.

Nedtur for VM-lederen

Mikkelsens lagkamerat Hayden Paddon fra New Zealand er treer sammenlagt. Han er bak med 1.10,5 minutter.

Før de mekaniske problemene kjempet Mikkelsen om sin første rallytriumf siden han vant i Australia i november 2016.

Som om ikke Mikkelsens nedtur var nok, fikk Hyundai-laget det største tilbakeslaget da VM-leder Thierry Neuville måtte bryte etter lørdagens første fartsprøve.