Chelsea - Cardiff 4-1

Se sammendrag øverst!

Chelsea svarte på Liverpools seier over Tottenham og tok selv sin femte strake ligaseier med 4-1 over Cardiff lørdag.

De blåkledde topper nå Premier League med ett mer plussmål enn Liverpool.

Eden Hazard ble kampens store spiller med tre målene for Chelsea. Like før slutt la Willian på til 4-0 med fantastisk treff, før Cardiff reduserte.

– Vi både kan og burde spille bedre, men vi scoret likevel fire mål, sier Eden Hazard og klaget på litt slitne bein etter landslagspausen.

Selv om det var han som stod for tre av målene, så hyller Hazard en lagkamerat etter seieren.

– Olivier Giroud er en target-spiss, sannsynligvis den beste i verden. Han er en sann glede å spille med, sier belgieren.

Det startet ikke så lovende for Chelsea, for etter et kvarters spill headet Sean Morrison på tvers innenfor feltet og Sol Bamba kriget inn 1-0-målet for Cardiff.

Like etter ble Mateo Kovacic fint spilt frem av Olivier Giroud, men kroaten ble stoppet av en strålende redning av Neil Etheridge.

Giroud hadde inntatt servitørrollen på Stamford Bridge. Snaut ti minutter før pause kombinerte han fint med Eden Hazard, som fosset mot 16-meteren og satte inn utligningen med en markkryper i det lengste hjørnet.

To minutter før pause la Giroud igjen et innlegg fra Pedro Rodríguez til Eden Hazard, som via en Cardiff-forsvarer satte inn 2-1 for Chelsea.

Ti minutter før full tid fikk innbytter Willian straffespark etter å ha blitt felt av Bamba, og fra elleve meter var Hazard sikker og satte inn 3-1-målet.

Få minutter senere limte Willian ballen i krysset og sørget for 4-1, som også ble sluttresultatet på Stamford Bridge. 4-1-seieren gjør at Chelsea topper Premier League med ett plussmål mer enn Liverpool.

– Det er vakkert, særlig når keeper prøver veldig, veldig hardt. Da ser det enda kulere ut, sier TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt om 4-1-scoringen til Willian.

Et skår i gleden for Chelsea var at Kovacic haltet av banen i andreomgang.