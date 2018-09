King herjet i storseier

Kvarteret før slutt kunne King blitt tomålsscorer. 26-åringen fikk en gjennombruddspasning av Wilson og dro seg mesterlig forbi Pereira. Nordmannen kunne valgt å trille ballen på tvers til Fraser, men valgte å avslutte selv. Kun en god redning fra Schmeichel hindret scoring.

Fraser storspilte i lørdagens kamp og var arkitekten bak 4-0 bare noe minutter senere. Kantspilleren dro seg ned på linjen og la ut til Adam Smith som banket ballen i noten.

Slapp inn to etter at King gikk ut

Etter 85 minutter ble King byttet ut til trampeklapp fra hjemmepublikumet på Vitality Stadium.

Da begynte det å skje ting.

Først fikk James Maddison fikk æren av å redusere til 1-4 på straffe i det 88. minutt. Ett minutt senere dukket Marc Albrighton opp og stanget inn 2-4.

Det var imidlertid for sent for Leicester. Kampen endte med 4-2-seier til Bournemouth.