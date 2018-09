Newcastle - Arsenal 1-2

Arsenal brukte én omgang på å våkne mot Newcastle, men fosset ut av startblokkene etter pause. Et nydelig frisparkmål av Granit Xhaka og en kontrollert avslutning av Mesut Özil sørget for 2-1-seier lørdag.

– Denne kampen skrek etter en verdensklasseprestasjon. Førsteomgang var totalt blottet for sjanser, og så hentet Xhaka opp denne, sier TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre.

Ciaran Clark reduserte til 1-2 på overtid, men det kom for sent og Arsenal kunne juble for sin tredje strake ligaseier.

Arsenal er nummer sju i Premier League med ni poeng etter fem runder, mens Newcastle ligger nest sist med ett poeng.

Skøyter på sandpapir

Før pause ble det ikke skapt en eneste ordentlig målsjanse i en kjedelig omgang.

– Det har vært tendenser, men få sjanser og ingen minnerik omgang, sa TV 2s fotballkommentator Simen Stamsø-Møller.

– Som å gå på skøyter på sandpapir. Det har vært blytungt, sa TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre i pausen.

Det starter med et smell i andreomgang da Granit Xhaka fikk drømmetreff og fikset 1-0 på et frispark i det 49. spilleminutt.

– Det er praktfullt av Granit Xhaka. Vi har ventet lenge, men vi har ikke ventet forgjeves, for der varter Arsenals utskjelte sveitser opp med en kremscoring, kommenterte Simen Stamsø-Møller.

– Deilig, deilig for Özil



Snaut ti minutter senere doblet Mesut Özil ledelsen etter fine kombinasjoner.

– Lekende lett for Arsenal, som syr seg gjennom dette Newcastle-forsvaret. Det må være en deilig, deilig scoring for Mesut Özil, som har slitt med sportslige og utenomsportslige ting, men her styrer han den inn på typisk Özil-vis. Helt avbalansert med bredsiden, sa Stamsø-Møller.

Pierre-Emerick Aubameyang var nær ved å legge på til 3-0 etter en times spill, men avslutningen fra Arsenals stjernespiss gikk like utenfor mål.

Arsenal virket å ha kontroll, men på overtid headet innbytter Ciaran Clark inn reduseringen til 1-2, men det kom for sent og Arsenal innkasserte tre poeng.