Se straffesituasjonen i videovinduet øverst og døm selv!

Liverpool fosser videre i Premier League. Etter 2-1-seieren borte mot Tottenham har rødtrøyene nå vunnet de fem første kampene i serien.

Serielederen imponerte mot et blekt Tottenham-lag, men det var likevel tilløp til panikk da Erik Lamela reduserte til 1-2 to minutter på overtid.

Fem minutter på overtid kom situasjonen som nok mange Tottenham-fans vil fokusere på i etterkant.

Et samlet ekspertkorps mener nemlig at Tottenham ble snytt for straffe da Heung-min Son gikk i bakken i duell med Sadio Mané.

Sørkoreaneren driblet i Liverpools sekstenmeter og la an til skudd da Sadio Mané hev inn en fot for å blokkere. Sons skudd gikk langt til side for mål, mens angriperen gikk i bakken og ropte på dommeren.

– Er ikke det helt klink? Her er Tottenham snytt for straffespark. Han lader for skudd, men foten bare forsvinner vekk, sa TV 2s Premier League-programleder Jan-Henrik Børslid.

Svaret er ja. Spurs snytt for straffe #2pl — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) 15. september 2018

Reprisene viser at Mané sparket i Sons stamfot. Stamfoten berørte dermed ballen og Tottenham-angriperens skudd ble ufrivillig komisk. Dommer Michael Oliver lot imidlertid ikke overbevise og valgte i stedet å blåse av kampen.

Både Petter Myhre og Erik Thorstvedt var enig i Børslids konklusjon. TV 2-ekspertene mente straffen var klokkeklar. Det samme mener TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

– Spurs snytt for straffe, skriver han på Twitter.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino hadde også fått med seg situasjonen.

– De var bedre enn oss. Vi ga dem kamp og var nær. Det var en vill hendelse helt på slutten, der det var straffespark i duellen mellom Son og Mané. Hadde det blitt straffe, kunne vi snakket på en annen måte nå. Men Liverpool var bedre, og jeg er skuffet over resultatet. Vi skal stå på videre og utvikle oss. Det er fortsatt tidlig i sesongen, sier Pochettino.