Nordland politidistrikt, Kripos og etterforskere fra politiet i Nederland jobber på spreng for å finne ut av hva som har skjedd med den 47 år gamle WikiLeaks-medarbeideren Arjen Kamphuis.

Den siste sikre observasjonen av den savnede 47-åringen er da han sjekket ut av hotellet Scandic i Bodø ved 14-tiden mandag 20. august.

Politiet mener det er grunn til å tro at han tok tog til Rognan samme dag. Teorien er at Kamphuis skulle ta toget videre til Trondheim, der han hadde bestilt flybillett videre, men han satte seg aldri på flyet.

Tirsdag denne uken ble det gjort funn av en flytende gjenstand i havet ved Kvænfloget, som ligger mellom Fauske og Rognan. Etter det TV 2 kjenner til var denne gjenstanden ID-papirer tilhørende Kamphuis.

Torsdag opplyste Nordland politidistrikt at de har funnet Kamphuis' sammenleggbare kajakk.

Jobber med tre teorier

30. august, 10 dager etter siste sikre observasjon, ble imidlertid nederlenderens mobiltelefon slått på i Rogaland. Den skal ha vært på i noen få minutter. Ifølge nederlandsk politi skal mobilaktiviteten ha foregått i nærheten av tettstedet Vikeså i Rogaland, en 45 minutters kjøretur fra Stavanger.

Politiet understreker at de ikke har sikker informasjon om det er 47-åringen som har brukt sin egen telefon i Stavanger, men opplyser at de to telefonnumrene som hører til SIM-kortene, er knyttet til Kamphuis.

Mobil-sporet gjør forsvinningen til et enda større mysterium for politiet.

Politiet har tidligere forklart at de jobber med tre hypoteser: At nederlenderen har blitt utsatt for en kriminell handling, at han har forsvunnet av egen fri vilje eller at han har vært utsatt for en ulykke.

Assange er bekymret

TV 2 har vært i kontakt med WikiLeaks. Kamphuis jobbet for varslernettstedet, og han beskrives som en ekspert på kryptering.

Wikileaks ble grunnlagt av Julian Assange i 2006 og har som formål å publisere hemmelige dokumenter om krig, spionasje og korrupsjon.

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange kjenner savnede Arjen Kamphuis. Foto: NTB Scanpix

I en skriftlig uttalelse skriver de at Kamphuis ved flere anledninger har besøkt Julian Assange ved Ecuadors ambassade i London, der Assange er i dekning.

De forteller også at flere venner av Kamphuis har kontaktet varslernettstedet og uttrykket bekymring vedrørende forsvinningen.

– Julian Assange er også orientert om forsvinningen. I likhet med mange andre er også han bekymret for sikkerheten hans, skriver presseavdelingen i WikiLeaks til TV 2.

Varslernettstedet sier at de er takknemlige for at norsk politiet legger ned en så stor innsats for å finne kollegaen deres.