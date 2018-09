Se sammendrag fra møtet i 2015 mellom Mayweather og Pazquio øverst!

Etter å ha vunnet mot UFC-stjernen Conor McGregor i fjor og tatt sin seier nummer 50 (!) på like mange kamper, opplyste Floyd Mayweather at han legger opp.

Nå går det mot en sjokkretur for den amerikanske boksestjernen, for i et Instagram-innlegg lørdag skriver Mayweather det blir omkamp mot Manny Pacquiao i år. Utover det er Mayeather sparsommelige med opplysninger.

Stjernemøtet til Mayweather og Pacquiao møttes i mai 2015 ble omtalt som «tidenes kamp». Det ble lett match for Mayweather.

De to kamphanene delte om lag 2,3 milliarder kroner for å stille opp den gang. Ifølge ESPN stakk Mayweather av med drøyt 1,8 milliarder kroner.

Mayweather varslet omkamp mot Pacquiao etter at det ble kjent at filippineren hadde slitt med en rift i rotatorkappen i skulderen i forkant av kampen og skulle gjennom en operasjon.

Det skulle skje ett år etter operasjonen, men det har ennå ikke skjedd.

– Jeg skal tilbake i ringen i år for å møte Manny Pacquiao, skriver Floyd Mayweather i Instagram-posten lørdag ettermiddag.

Pacquiao, som står med 60 seire, bare sju tap og to uavgjorte kamper, gikk sin seneste kamp i juli da han beseiret Lucas Matthysse og tok sitt andre belte i weltervekt. 39-åringen gikk like etterpå ut og utfordret 41-årige Mayweather til omkamp, skriver ESPN.