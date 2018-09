Gavmild keeper-vikar serverte Liverpool seieren

Tottenham-Liverpool 1-2

Liverpool feilfrie rekke fortsetter. Jürgen Klopps mannskap kjørte til tider over Tottenham lørdag, og vant til slutt 2-1, etter scoringer av henholdsvis Georginio Wijnaldum og Roberto Firmino.

Erik Lamelas praktfulle redusering på overtid kom for sent til å utgjøre en forskjell, selv om historien kunne endt annerledes hadde Heung-min Son fått straffe fem minutter på overtid.

Det gjorde han ikke, og dermed topper Liverpool Premier League-tabellen med femten poeng av femten mulig.

De kan imidlertid rette en stor takk til et gavmildt Tottenham-forsvar, og ikke minst en slepphendt keeperreserve ved navn Michel Vorm.

– Han er ikke Lloris-klasse

Med skandaleomsuste Hugo Lloris ute med en hamstringskade, hadde Tottenham et problem på keeperplass før lørdagens toppoppgjør.

Michel Vorm hadde alt annet enn en god kamp mot Watford for to helger siden, og mange Tottenham-supportere hadde håpet at Paulo Gazzaniga skulle få sjansen mellom stengene mot Liverpool.

De ble ikke bønnhørt.

Michel Vorm startet kampen og havnet i fokus. Nederlenderen klønet det til to ved anledninger og serverte dermed Liverpool to mål. Da hjalp det lite at han til tider vartet opp med flere gode redninger.

– Han er ikke Lloris-klasse. Det kan koste Tottenham poeng. Han roter det til for seg selv, sa TV 2s Erik Thorstvedt i PL-studioet.

– Men Liverpool vinner fortjent. De durer på. Dermed kan Klopp juble og Pochettino fortvile. Alt i alt var det fortjent at Liverpool vant, og nå ruller Liverpool på med seier i fem av fem kamper. Tottenham var bleike og ubesluttsomme fra minutt én. De var energiløse og da det tok seg opp på slutten, var det for sent, konkluderte Thorstvedt.

Vel så bekymringsverdig for manager Mauricio Pochettino var det nok at laget hans tapte helt fortjent og at Harry Kane hadde nok en anonym dag på topp. Etter en god start, har Tottenham nå to strake tap i serien, og står i fare for å sakke akterut.

Jürgen Klopp har imidlertid god grunn til å smile. Laget hans skapte det meste som var av sjanser på Wembley, og virker å være i god rute før tirsdagens TV 2 Sport 1-sendte Mesterliga-oppgjør mot Paris Saint-Germain.