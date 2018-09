Europamesterne Kristoffer Brun og Are Strandli var gullfavoritter før lørdagens finale, men utgangspunktet endret seg dramatisk da Brun måtte trekke seg med sykdom.

Inn kom Jens Holm fra Sarpsborg. 24 år gamle Holm er normalt en del av den norske lettvektsdobbeltfireren, men lørdag fikk han sitt livs sjanse i jakten på VM-medaljer i lettvekt dobbeltsculler.

Holm/Strandli lå på sølvplass etter 500 meter og bronseplass etter 1000 meter, men det nykomponerte båtparet fikk det veldig tungt i den siste delen av lørdagens finale i lettvekt dobbeltsculler under ro-VM i bulgarske Plovdiv.

Italia imponerte i starten, men kunne ikke stå imot Irlands imponerende andre halvdel av løpet. Dermed ble det irsk VM-gull, 1,5 sekund foran Italia. Belgia knep bronsen.

Holm og Strandli passerte målstreken drøyt 10 sekunder bak de irske vinnerne. Opp til bronsen skilte nesten seks sekunder.​​

Brun har trøblet med magen etter et par uker med influensalignende symptomer. Lørdag morgen bestemte Norges Roforbund seg for å ta Brun ut av lettvekt dobbeltsculleren med Are Strandli.

Ifølge en pressemelding fra roforbundet hadde Strandli veto i beslutningen om båten som helhet skulle delta eller trekkes.

– Dessverre er jeg blitt dårlig. Skikkelig magesjau med feber og alt som hører til. Jeg er blitt isolert på hotellet og blir erstattet i båten i dag. Det er selvsagt surt og leit, sier Brun til lokalavisen Bergens Tidendes reporter i Plovdiv.

VIKAR: Jens Holm stepper inn for Kristoffer Brun i finalen. Foto: Meek, Tore

For en drøy måned siden ble Brun og Strandli europamestere. De var blant gullfavorittene i VM før Brun ble syk.

