– Siden i går, 14. september, har bevegelsene avtatt. Hastigheten i øvre del er nå på omtrent 5 cm i døgnet, og i nedre del i underkant av 1 cm i døgnet, sier geolog Einar Anda i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Bevegelsene økte 12.september, da det ble satt oransje og rødt farenivå. 13.september gikk det flere skred og steinsprang fra Veslemannen. Det største skredet hadde et volum på mellom 1000 og 2000 kubikkmeter.

Skredene og steinsprangene gikk fra den øvre delen av Veslemannen, hvor det de største bevegelsene er registrert.

Under en pressekonferanse lørdag formiddag informerte Rauma-ordfører Lars Olav Hustad (H) om at ferdsels- og oppholdsforbudet i området under Veslemannen er opphevet.

– Det betyr at de evakuerte får flytte hjem nå i formiddag, sa ordføreren.

Veslemannen har et volum på 120.000 - 180.000 kubikkmeter, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

