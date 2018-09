Det var like over midnatt at politiet fikk meldingen.

– Han ble funnet i en bobuss. Det var vitner som kontaktet nødetatene, forteller politiadvokat Vegard Lauvdahl til TV 2.

Dødsårsaken er for øyeblikket ukjent. Lauvdahl forteller at det ikke var mulig å anslå dødsårsaken på stedet.

– Det blir gjort undersøkelser på stedet av politiet og krimteknikere. Den avdøde er sendt til obduksjon, sier han.

Ifølge Lauvdahl er den avdøde en 49 år gammel norsk mann fra Agder. Pårørende skal være varslet.

Ingen mistenkte

En person med relasjon til den avdøde er innbrakt til drukkenskapsarrest i Seljord.



– Han er verken status som mistenkt eller sikta. Han har ingenting med dødsfallet å gjøre, opplyser Lauvdahl til TV 2.



Politiet anser dødsfallet som mistenkelig da dødsårsaken er ukjent.

Handels- og landsbruksmessen Dyrsku`n arrangeres denne helgen. Messen arrangeres årlig og trekker tusenvis av mennesker.

Saken oppdateres.