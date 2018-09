De tradisjonelle stasjonsvognene har tapt mye salg de siste årene. Det er særlig SUV-er og mindre crossovere som har tatt markedsandeler fra dem.

Samtidig har flere produsenter svart med å lage annerledes og mer sporty stasjonsvogner. Der design får veie tyngre, enn fornuft og mest mulig plass.

Nå kaster ellers så folkelige Kia seg på denne trenden. De har akkurat vist en bil som bryter solid med deres egne stasjonsvogn-tradisjoner: Nemlig nye ProCeed. Sist uke hadde den premiere, på et pressearrangement i Barcelona.

Spesiell bakende

Her er ProCeed akkurat avduket under et pressearrangement i Barcelona. Den offisielle premieren skjer på bilutstillingen i Paris i starten av oktober.

Kia henter selv fram betegnelsen Shooting Brake. Det er et navn med sterke tradisjoner og høy snobbe-faktor. Men i Kia-utgave kan vi nok regne med priser som ligger langt under det vi vanligvis forbinder med Shooting Brake.

Bilen er både lengre og lavere enn Ceed-modellene vi kjenner fra før, spesielt bakenden vekker oppsikt med en silhuett helt ulik noe annet i familiebilsegmentet.

ProCeed er utviklet i Europa og skal også produseres her. Den retter seg mot de som ønsker en medium stor, sporty og samtidig praktisk bil. Designet er gjort under ledelse av sjefen for Kia sitt designsenter i Europa, Gregory Guillaume og Peter Schreyer, Kias designsjef.

Denne taklinjen viser tydelig at mest mulig plass ikke har vært prioritert da denne bilen ble designet.

Ladbar eller elektrisk?

Modellen lanseres i to GT Line-versjoner, hvor motorvalget står mellom en 1,4-liters turbo bensinmotor på 142 HK/242 Nm og en 1,6-liters bensinmotor med 136HK/320Nm. Begge utstyrt med 7-trinns dobbelclutch automatisk girkasse. I tillegg en GT-variant med en 1.6-liters turbo bensinmotor på 204 hk.

Det er interessant å merke seg at bilen tydeligvis ikke kommer med dieselmotor. Kia sier foreløpig ikke noe om ladbare/elektriske utgaver, men det vil overraske oss om ikke det er på gang.

ProCeed deler kun panser og frontvinge med femdørs-versjonen av Ceed, allikevel skal den være lett gjenkjennelig som en del av Kia-familien.

Kia har tatt fram et sporty interiør, her skal det også være mange fine detaljer.

Stort bagasjerom

Vi kan også kjenne igjen vinduslinjene fra konseptbilen Kia Proceed som ble vist første gang i 2017, helt bak til takspoileren, som avslutter den dramatiske taklinjen. Det sterkt buede og skråstilte bakvinduet skiller også denne modellen fra sine nære slektninger i Ceed-familien.

Infotainment-systemet er tilgjengelig med 8 tommers berøringsskjerm. Det tillater full integrasjon for Android Auto og Apple Car Play og Bluetooth. I tillegg kan man velge et kraftig JBL-premium lydsystem.

Lengde på 4,60 meter betyr at ProCeed plasserer seg ganske midt i familiebilklassen størrelsesmessig.

Lastekapasitet er på hele 594 liter. Baksetene kan deles 40:20:40, med en løsning som gir et helt flatt bagasjeromsgulv. Med lav lasteterskel blir det enkelt å løfte bagasje inn og ut, spesielt siden bagasjeluken kan åpnes automatisk når Smart-key nøkkelen er i nærheten.

Fronten har med seg flere velkjente Kia-elementer og er langt mer tradisjonell enn hekken.

Kommer tidlig i 2019

ProCeed er utstyrt med det siste av sikkerhet-, og kjøreassistanse man forventer i denne klassen. Sjåføren kan velge mellom to kjøremodus: Normal og Sport. Valget påvirker både styreegenskapene og girkassen. Normalmodus vil bidra til lavere bensinforbruk og mer avslappet styring. Sportmodus gjør bilen sprekere med raskere akselerasjon og mer bestemt styring. Den holder også girene lenger.

Ceed har allerede solgt mer enn 1,3 millioner eksempler i Europa siden 2006. Nå er målsetningen av ProCeed skal appellere til nye kjøpegrupper og bidra til et ytterligere løft i salget.

ProCeed kommer med Kias garanti på syv år eller 150.000 kilometer, og blir bygget på Kias fabrikk i Slovakia. Salget starter i første kvartal 2019.

