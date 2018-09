Den første rusede føreren ble tatt på Smestad. Her stanset politiet en moped med to personer på. Føreren var beruset, og passasjeren manglet hjelm.

– I tillegg var mopeden trimmet, så skiltene blir tatt, samt forenklet forelegg for å ha kjørt to stykker på moped. Passasjer får gebyr for manglende hjelm. Full pott dette, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Noe senere ble politiet varslet om en person som hadde vært på fest på Holmlia og kjørte fra stedet. Føreren ble stanset etter kort tid og blåste til over lovlig verdi. Vedkommende hadde heller ikke førerkort.

Føreren ble anmeldt og tatt med for prøvetaking.

Tok to i Kværnerveien

Litt senere på natten fikk en patrulje tak i en bilfører som ikke stanset for kontroll i Kværnerveien. Også denne føreren blåste til over lovlig verdi og ble tatt med for å avlegge blodprøve.

Neste promillekjører ble tatt ved Årvoll, og enda var ikke nattens fangst over. I Kværnerveien stanset politiet enda en påvirket bilist. I tillegg var det avskiltingsbegjæring på bilen, så skiltene ble klippet og bilen ble tauet inn.

Den foreløpig siste meldingen om promillekjøring i hovedstaden gikk ut på en bilist som ikke virket edru i sentrum. En patrulje stanset bilen på Furuset, og føreren blåste til «langt over» lovlig verdi. Bilen ble tauet inn, og føreren ble tatt med for å avlegge blodprøve.

– Livsfarlig

Operasjonsleder Marita Aune sier til TV 2 at de mange sakene ikke har noen sammenheng med hverandre.

– Årsaken til at så mange ble tatt i natt, kan være at det ellers har vært rolig, så patruljene har hatt kapasitet til å følge opp meldinger om promillekjøring. Vi har også hatt trafikkpoliti ute i natt som har jobbet aktivt opp mot folk i beruset tilstand. De har tatt noen, men langt i fra alle, sier Aune.

Hun mener alle tilfellene av promillekjøring kan tyde på at mange promilleførere aldri blir tatt.

– Heldigvis hadde vi ingen ulykker knyttet til promillekjøring i natt, men å kjøre i påvirket tilstand er idiotisk og setter andres liv i fare, sier Aune.

