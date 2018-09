Se Liverpool mot PSG på TV 2 Sport 1 og Sumo tirsdag fra klokken 20.00.

Paris Saint-Germain spaserte til en 4-0-seier over Saint-Étienne i Ligue 1 fredag.

Dermed fikk det franske hovedstadslaget en perfekt oppladning til tirsdagens TV 2 Sport 1-sendte duell med Liverpool på Anfield i Champions League-åpningen.

Kylian Mbappé sonet karantene for det røde kortet han pådro seg mot Nimes før landslagsoppholdet, mens Neymar sto over etter å ha spilt for Brasil mot El Salvador så sent som natt til onsdag.

Julian Draxler tok vare på sjansen fra start og sendte PSG i ledelsen midtveis i førsteomgang på hodet etter et nydelig fremspill av Marco Verratti. Fem minutter etter pause fikset Edinson Cavani straffespark. Uruguayaneren tok det selv og la på til 2-0 for pariserne.

Senere i omgangen scoret Ángel Di María og Moussa Diaby hvert sitt og sørget for 4-0 og den femte strake seieren i Ligue 1 denne sesongen.

Ole Selnæs spilte hele kampen sentralt på midtbanen til Saint-Étienne.

Tidligere på kvelden snudde Nice 0-1 til 2-1 mot Rennes. Malang Sarr ga Rennes ledelsen like før timen var spilt, men to sene scoringer av Allan Saint-Maximin og Pierre Lees Melou sørget for tre poeng til Nice.

Før resten av den femte Ligue 1-runden topper PSG seks poeng foran Dijon.

