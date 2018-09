Fredag 7. september ble rapperen Mac Miller funnet død i sitt eget hjem i San Fernando Valley i California.

Miller rakk kun å bli 26 år gammel.

Rapperen og sangstjernen Ariana Grande var kjærester i halvannet år, og artisten har hittil vært taus om eksens dødsfall.

– Jeg er så lei meg

Artisten, hvis egentlige navn er Malcolm James McCormick, fikk hjertestans etter en angivelig overdose, ifølge en kilde til People. Dødsårsaken er imidlertid ikke bekreftet.

For fem dager siden publiserte Grande et bilde av Miller på sin egen instagram-konto uten tekst.

Nå går derimot stjernen langt på vei for å bekrefte at dødsårsaken har sammenheng med en overdose. I et Instagram-innlegg publisert fredag 14. september skriver hun blant annet:

«Jeg er så lei meg for at jeg ikke kunne fikse, eller ta vekk smerten din. Jeg ville virkelig det. Den snilleste, søteste sjelen med demoner han aldri fortjente».

Sønderknust

Instagram-innlegget viser en video av Miller mens han og Grande ler og snakker. Sangstjernen skriver Sat hun beundret Miller siden hun møtte han for første gang, da hun kun var 19 år gammel.

«Jeg kan ikke tro at du ikke er med oss lenger», skriver hun. «Du var min beste venn så lenge. Over noe annet.»

Hun avslutter innlegget med:

«Jeg håper du har det bra nå. Hvil.»

Fikk hatmeldinger

Miller var blant Grandes støttespillere etter Manchester-bombingen i mai 2017. Det ble slutt mellom stjerneparet i mai i år.

Tidligere denne uken måtte Grande skru av kommentarfeltet på sin egen instagram-konto etter det haglet inn meldinger om at hun var skyld i Millers død.

Årsaken til hatmeldingene skal være at Grande har funnet kjærligheten med skuespiller og komiker Pete Davidson, noe Mac Miller angivelig skal ha tatt svært tungt.

«Dette er din feil!!» skrev en Instagram-bruker i en kommentar på ett av bildene til superstjernen.

«Det er sykt, for det var faktisk du som drepte han,» skriver en annen.

Flere av meldingene skrev også at det var mistenkelig at Grande ikke hadde kommentert rapperens dødsfall.