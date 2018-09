Se Watford mot Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kveld fra kl. 18.00. Kampstart kl. 18.30.

Romelu Lukaku er fortsatt bare 25 år gammel, men belgieren har nådd 104 mål i Premier League for Chelsea, West Bromwich, Everton og Manchester United.

Tidligere Chelsea-helt og mannen Lukaku ofte er blitt sammenlignet med, Didier Drogba, brukte 30 flere kamper på å nå samme antall Premier League-scoringer.

– Men han har fire Premier League-titler, mens jeg har ingen, sier Lukaku til BBC.

Lukaku avslører i intervjuet med den britiske statskanalen at han bruker Drogba som mentor.

– Vi snakker sammen hver dag. Han er en del av prosessen, og han har vært det siden jeg kom til Premier League. Selv om vi ikke har vært i samme garderobe på flere år, er han fortsatt en del av min utvikling, sier Lukaku, som forteller at Drogba besøkte ham stadig på hotellet under VM i sommer.

En annen legendarisk Premier League-angriper, Thierry Henry, jobber også tett med Lukaku som Roberto Martínez' assistent på det belgiske landslaget.

– Kan du forestille deg hvordan det er å sitte på hotellet med Thierry og Didier og skulle ta alt til seg? De forklare hva jeg gjorde galt og hva som var OK. De vet at jeg aksepterer det, for jeg ønsker å oppnå samme karriere som dem, sier Lukaku.

Han trekker også frem Nicolas Anelka, som Lukaku spilte med i Chelsea.

– Å bli skolert av Thierry, Didier og Nico er det beste som har skjedd meg.

Lukaku har scoret tre mål i Premier League denne sesongen. Bare Liverpool-ving Sadio Mané og Fulham-spiss Aleksandar Mitrovic har scoret flere mål enn Lukaku i sesonginnledningen med fire fulltreffere hver.​​