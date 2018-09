Det er den uavhengige komiteen for regeletterlevelse (CRC) som anbefaler russerne tatt inn i varmen igjen, opplyser WADA på sitt nettsted.

Russlands antidopingbyrå (RUSADA) ble utestengt av Verdens antidopingbyrå i november 2015, etter McLaren-rapportens avsløringer av systematisk og statsstøttet doping i landet. Det ble satt en rekke betingelser som måtte oppfylles før utelukkelsen kunne oppheves, og i CRCs øyne har dette nå skjedd.

Under torsdagens konferansesamtale foran det kommende styremøtet gikk CRC gjennom et brev fra Russlands idrettsdepartement til WADA og konkluderte med at det i tilstrekkelig grad anerkjenner problemene russerne har slitt med (systematisk doping), noe som var ett av to uoppfylte krav.

Det siste kravet oppfylles etter kommisjonens syn i tilstrekkelig grad gjennom et løfte om å gi WADA tilgang til data og prøver i Moskva-laboratoriet gjennom en uavhengig ekspert.

WADA-styret, der Linda Hofstad Helleland sitter som visepresident, vil diskutere anbefalingen i sitt møte 20. september og vil deretter offentliggjøre sin beslutning, heter det i uttalelsen.

Det opplyses videre at man normalt ikke offentliggjør CRCs anbefalinger før de behandles av styret, men at WADA gjør et unntak på grunn av den store interessen for denne saken og graden av spekulasjoner.

