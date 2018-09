Verdensstjerner som Karsten Warholm, Ingebrigtsen-brødrene og Karoline Bjerkeli Grøvdal inspirerer såpass mange barn og unge at flere klubber i landet sliter med å få plass til alle.

– Det er jo helt fantastisk at så mange ønsker å begynne med friidrett, og desto mer synd at vi, og mange andre, foreløpig ikke har kapasitet til å ta imot alle som ønsker å begynne med idretten, sier Geir Eikeskog i Sandnes IL til TV 2.

– Fra alderen mellom seks og 14 år har vi per i dag over 100 barn på ventelista, og vi er ikke det eneste idrettslaget på friidrettssiden som har denne situasjonen, men nå står vi foran en tid med masse muligheter slik jeg ser det, legger han til.

Hovedproblemet er at mange klubber ikke har nok trenere til å fokusere på alle de som vil bli med. Samtidig er det mangel på gode treningsanlegg, spesielt på vinteren.

– Dette er ikke en «quick fix» slik jeg ser det. Vi må jobbe som klubb og sammen med forbundet for å finne gode løsninger.

Positiv utfordring

Erlend Slokvik ble nylig ansatt som ny sportssjef i friidrettsforbundet, og han ser kun positivt på utfordringene han står overfor.

– Det er spennende å få lov til å jobbe med en idrett som har lykkes så godt i det siste. Det kommer til å stilles krav til meg, og det er viktig for meg å sette meg ordentlig inn i hvordan de har jobbet før og hva som ligger bak den gode utviklingen, sier han til TV 2.

– Vi som forbund må sammen med klubbene legge tilrette for at flere får en basiskunnskap innenfor idretten, og med det kan bidra blant annet ved å jobbe som trenere. Vi ønsker at alle som har lyst til å drive med friidrett skal få sjansen til nettopp det, legger han til.

Selv om Slokvik er helt ny i jobben er dette en problemstilling han allerede har startet å tenke på.

– Jeg vet at dette har vært et tema i forbundsstyret ved flere anledninger, og vi vil starte en dialog med klubbene så fort vi kan for å hjelpe med ressurser slik at vi kan utvikle flere trenere, forteller han.

I mange idretter er økonomi ofte en akilleshæl i slike tilfeller, men Slokvik avfeier at det er stort problem.

– Det koster ikke mye å utdanne trenere, utfordringen er heller det at det er vanskelig å få tak i mange nok personer, sier han og legger til:

– Skal norsk friidrett sveve videre på denne bølgen trenger vi mange nye kompetente trenere. Det er andre forbund som har fått det til, så jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal klare det også.