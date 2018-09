Som mange ganger tidligere troner Norge på toppen av listen over land rangert i henhold til FNs levekårsindeks.

Den siste utgaven av listen ble offentliggjort av FNs utviklingsprogram (UNDP) fredag. Sveits, Australia, Irland, Tyskland, Island og Hongkong inntar plassene rett under Norge.

Nederst på listen ligger flere fattige afrikanske land som er rammet av krig eller konflikt: Niger, Den sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan og Tsjad.

UNDP påpeker at det fortsatt er svært store ulikheter mellom landene på listen. Men den generelle utviklingen er at det gradvis går bedre over store deler av verden.

I 2010 ble 49 land lavt på lista plassert i kategorien «low human development». Antallet hadde i fjor falt til 38.

