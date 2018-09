Dette betyr det for Trump at Manafort sier seg skyldig

– Manafort har lagd en avtale med Mueller, og hva den innebærer vet man ikke. Spørsmålet er om han vil få en mildere straff ved å innrømme visse ting, sier Bergesen.

Spesialetterforskerne arbeider med å kartlegge hvordan Manafort har utført finansbedrageriene, og det er dette Bergesen mener kan være det viktigste punktet for Trump.

– Trump kan være redd for at det skal dukke opp ting fra hans egen forretningsdrift. De tingene kan potensielt være så ille at han blir bedt om å gå av, sier Bergesen.

Grunnlovsstridig

Presidenten har tidligere blitt refset for håndteringen av sine personlige forretninger. Tradisjonelt sett har tidligere presidenter overlatt forretningsdriften i andres hender etter innsettelsen, i en såkalt «blind trust». Det innebærer at presidenten blir helt «blind» for sine personlige forretninger.

Trump overlot derimot sin forretningsdrift til sønnene sine.

– Det gjør at han har innsyn i driften selv, og mange i USA mener det er grunnlovsstridig. Det ligger mange indisier på en uetisk forretningsdrift, sier Bergesen.

Presidenten har fått kritikk for en rekke saker siden han stilte som presidentkandidat i 2016. Ettersom mange av sakene så dagens lys før valget, er ekspertene usikre på om dette vil være dråpen som får begeret til å renne over for det amerikanske folket.

– Vil ikke svekke Trump

Bergesen mener derfor at det er en stor sjanse for at Trump likevel vil stå stødig som president.

– Man kan si at Trump er en bil som er så bulket at ingen vil merke det om du bulker den igjen. Jeg tror det viktigste for Trumps velgere er om han viser seg å være en ineffektiv president som ikke utretter noe, sier han.

Statsviter Flaten mener Manafort-saken startet som en solid ripe i lakken til Trumps ettermæle, men er enig i at det skal mer til for å vippe ham av pinnen.

– Kun basert på det vi vet nå, så tror jeg ikke det vil svekke Trump ytterligere. Dette er nok en gang et tilfelle hvor vi bare må vente og se om det vil ha noe å si.